Versicherer Talanx übertrifft mit Rekordgewinn Prognose

München, 10. Feb (Reuters) - Der Versicherungskonzern Talanx hat den Gewinn um ein Viertel gesteigert und seine ⁠erst im November ‍angehobenen Erwartungen übertroffen. Das Konzernergebnis erreichte im vergangenen Jahr 2,48 (2024: 1,98) Milliarden Euro ‌und war damit so hoch wie noch nie, wie Talanx am ‍Dienstag in Hannover mitteilte. Damit kam der Konzern beinahe an die 2,5 Milliarden Euro heran, die er eigentlich erst für 2027 geplant hatte. Für das laufende Jahr werden seit November ‍2,7 Milliarden Euro erwartet.

Talanx erreichte ⁠das Ziel, mit der Erstversicherung genau so viel zum Ergebnis beizutragen wie die Rückversicherungstochter Hannover Rück. Beide ‍hätten von einem günstigen Schadenverlauf im zweiten Halbjahr profitiert, hieß es in ⁠der Mitteilung. Die Hurrikan-Saison über dem Atlantik war glimpflich verlaufen. Der Versicherungsumsatz wuchs währungskursbereinigt um fünf Prozent auf 49,0 Milliarden Euro. ‍Die Eigenkapitalrendite verbesserte ‌sich auf 19,7 (17,9) Prozent.

Talanx bekräftigte, dass die Dividende über den 2,70 Euro je Aktie liegen werde, die der Konzern im Vorjahr ausgeschüttet hatte. Der Vorschlag, der am 18. März bekannt gegeben werden soll, werde "die sehr gute Entwicklung des Geschäftsjahres reflektieren".

