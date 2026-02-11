Rüstungskonzern TKMS hebt Umsatzprognose an

Düsseldorf, 11. ⁠Feb (Reuters) - Der Rüstungskonzern TKMS hat nach den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 seine Umsatzprognose angehoben. Die Erlöse sollten gegenüber dem Vorjahr um zwei bis fünf Prozent ‌steigen, teilte die Thyssenkrupp-Tochter am Mittwoch mit. Bislang hatte TKMS im laufenden Geschäftsjahr ein Wachstum von ein ⁠bis zwei ⁠Prozent erwartet. Im ersten Quartal lag der Umsatz bei 545 Millionen Euro nach 550 Millionen vor Jahresfrist. Mit 26 Millionen Euro fuhr der Konzern ein stabiles bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ein. Die ‌Ebit-Marge verbesserte sich auf 4,8 ‌Prozent von 4,7 Prozent. Sie soll im laufenden Jahr auf über sechs Prozent zulegen.

"TKMS bleibt auf Erfolgskurs", sagte Konzernchef ⁠Oliver Burkhard. Der Auftragsbestand habe mit 18,7 Milliarden Euro ‌eine neue Höchstmarke erreicht. Der ⁠U-Bootbauer profitiert von der weltweit gestiegenen Nachfrage nach Waffen und Munition. Thyssenkrupp hatte das Unternehmen im Oktober an die Börse gebracht, hält aber weiterhin die ‌Mehrheit. Inzwischen sind beide ⁠Unternehmen im MDax.

TKMS hofft ⁠auf weitere milliardenschwere U-Boot-Aufträge. Der Konzern sei in Kanada einer von nur noch zwei verbliebenen Bewerbern im Rennen um bis zu zwölf U-Boote ausgewählt worden. In Indien habe TKMS gemeinsam mit seinem lokalen Partner die finalen Verhandlungen über einen Auftrag für sechs U-Boote aufgenommen.