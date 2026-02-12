W​e​r​b​u​n​g von
Commerzbank: Kursfantasie durch Unicredit-Flirt und ein moderates 11,4er KGV

DZ BANK · Uhr
Commerzbank: Kursfantasie durch Unicredit-Flirt und ein moderates 11,4er KGV


Die Commerzbank steht 2026 vor einem entscheidenden Wendepunkt zwischen verbesserten Binnenmarkt-Aussichten und einer drohenden Übernahme. Während staatliche Sondervermögen und die wirtschaftliche Belebung das Kerngeschäft mit dem Mittelstand beflügeln, rückt die italienische Unicredit mit einem Anteil von fast 29 % immer näher. Anleger blicken derweil auf eine attraktive Bewertung mit einem KGV von 11,4 und eine solide Dividendenrendite von 3,6 %.

Wachstumsmotor Deutschland: Sondervermögen als Katalysator

Die deutsche Wirtschaft blickt nach einer Phase der Stagnation mit vorsichtigem Optimismus auf das Jahr 2026. Ökonomen prognostizieren eine konjunkturelle Belebung, getrieben durch massive Investitionsprogramme. Hier spielt die Commerzbank ihre strategische Stärke aus. Als einer der wichtigsten Partner des industriellen Mittelstands profitiert sie unmittelbar von den staatlichen Sondervermögen für Verteidigung und Infrastruktur mit mehr kreditfinanzierten Projekten. Für die Commerzbank bedeutet dies ein steigendes Kreditvolumen und eine höhere Nachfrage nach komplexen Finanzierungslösungen. Wenn Deutschland ab 2026 die Wende schafft, ist die Commerzbank nicht nur dabei – sie ist der finanzielle Motor dieser Transformation. Kritisch bleibt jedoch anzumerken, dass diese Prognose stark von der politischen Stabilität und der Umsetzungsgeschwindigkeit der Investitionsprojekte abhängt.




 
 

Marvin Herzberger





