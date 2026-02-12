Wechselkurse belasten aber

Luxuskonzern Hermes wächst stärker als erwartet

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Luxusgüter
Artikel teilen:
Quelle: sylv1rob1/Shutterstock.com

PARIS (dpa-AFX) - Eine robuste Nachfrage nach Birkin-Taschen liefert dem französischen Luxuskonzern Hermes weiter Rückenwind. Im vierten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um gut 3 Prozent auf 4,09 Milliarden Euro, wie Hermes am Donnerstag in Paris mitteilte. Bereinigt um Währungsschwankungen fiel das Wachstum mit fast 10 Prozent noch deutlich stärker aus und übertraf damit auch die Erwartungen von Analysten. Dabei legte der Luxuskonzern auf dieser Basis weltweit zu, unter anderem in Europa sogar mit prozentual zweistelligen Wachstumsraten. Abgesehen vom schwächelnden Geschäft mit Parfüm und Beauty entwickelten sich sämtliche Sparten prächtig.

Aufs Gesamtjahr gesehen übertraf Hermes auch beim operativen Gewinn die Markterwartungen. Trotz ökonomischer sowie geopolitischer Unsicherheiten bestätigten die Franzosen ihre Mittelfristziele. Fürs vergangene Jahr soll an die Aktionäre eine Dividende von 18 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, das ist spürbar weniger als Analysten erhofft hatten. Derweil dreht der Luxuskonzern weiter an der Preisschraube: Im neuen Jahr seien die Preise bisher im Schnitt um fünf bis sechs Prozent erhöht, teilte Hermes mit./niw/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hermès

Das könnte dich auch interessieren

Aktienkurs steigt deutlich
Ferrari schneidet besser ab als gedacht10. Feb. · dpa-AFX
Ferrari schneidet besser ab als gedacht
Französischer Luxuskonzern
Gucci bleibt außer Mode - Mutterkonzern Kering mit Umsatzrückgang10. Feb. · Reuters
Gucci bleibt außer Mode - Mutterkonzern Kering mit Umsatzrückgang
Chemiekonzern
BASF verlagert Stellen von Berlin nach Indiengestern, 17:11 Uhr · dpa-AFX
BASF verlagert Stellen von Berlin nach Indien
KI-Strombedarf treibt an
Siemens Energy setzt Rekordlauf fortgestern, 11:56 Uhr · dpa-AFX
Siemens Energy setzt Rekordlauf fort
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News