EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Verkauf von 9.394 Aktien zum Preis von EUR 22,45981 je Aktie im Rahmen der Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“) zur Begleichung von ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.02.2026 / 16:54 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Johannes Nachname(n): Bruder

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Delivery Hero SE

b) LEI

529900C3EX1FZGE48X78

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2E4K43

b) Art des Geschäfts

Verkauf von 9.394 Aktien zum Preis von EUR 22,45981 je Aktie im Rahmen der Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“) zur Begleichung von Steuern und Abgaben als Teil eines Mitarbeitervergütungsprogramms. Transaktion als Teil eines Mitarbeitervergütungsprogramms.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 22,45981 EUR 210.987,46 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 22,45981 EUR 210.987,46 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

13.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero SE Oranienburger Straße 70 10117 Berlin Deutschland Internet: www.deliveryhero.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103258 13.02.2026 CET/CEST