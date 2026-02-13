EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Verkauf von 9.394 Aktien zum Preis von EUR 22,45981 je Aktie im Rahmen der Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“) zur Begleichung von ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.02.2026 / 16:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Johannes
|Nachname(n):
|Bruder
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Delivery Hero SE
b) LEI
|529900C3EX1FZGE48X78
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2E4K43
b) Art des Geschäfts
|Verkauf von 9.394 Aktien zum Preis von EUR 22,45981 je Aktie im Rahmen der Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“) zur Begleichung von Steuern und Abgaben als Teil eines Mitarbeitervergütungsprogramms. Transaktion als Teil eines Mitarbeitervergütungsprogramms.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|22,45981 EUR
|210.987,46 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|22,45981 EUR
|210.987,46 EUR
e) Datum des Geschäfts
|12.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
13.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Straße 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103258 13.02.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–