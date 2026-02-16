ANALYSE-FLASH: RBC startet Allianz mit 'Sector Perform' - Ziel 405 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Allianz mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 405 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des Versicherers erschienen ihm angemessen bewertet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie handelten zu den meisten Wettbewerbern mit einer Prämie, die auf einer über Jahre hinweg überdurchschnittlichen operativen Entwicklung basiere./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:30 / EST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Allianz

Das könnte dich auch interessieren

LBBW Produkt Basiswert-News
Im Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBW
g​n​u​b​r​e​W
heute, 11:00 Uhr · Landesbank Baden-Württemberg
Im Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBW
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannendgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News