EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Frankfurt am Main, den 16. Februar 2026

Stand Aktienrückkauf

Im Zeitraum vom 12. Februar 2026 bis einschließlich 13. Februar 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 1.840.651 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 11. Februar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 12.02.2026 845.867 35,2888 13.02.2026 994.784 33,1730

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 12. Februar 2026 bis einschließlich 13. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.840.651 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

Commerzbank Aktiengesellschaft Kaiserstraße 16 60311 Frankfurt am Main Deutschland

