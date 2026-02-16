Ifo: Besseres Geschäftsklima im Wohnungsbau - Branche bleibt in Warteschleife

Berlin, 16. ⁠Feb (Reuters) - Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau hat sich zu Jahresbeginn etwas verbessert. Das Geschäftsklima stieg im Januar von -22,7 auf -20,9 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu einer Umfrage ‌erklärte. Die Unternehmen zeigten sich etwas zufriedener mit ihren laufenden Geschäften und auch die Erwartungen hellten sich auf. "Die Baubranche ⁠bleibt ⁠in einer Warteschleife", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Bis sich die gestiegenen Wohnungsbaugenehmigungen in Aufträgen realisieren, braucht es Geduld."

Davon ist im operativen Geschäft laut Ifo bislang jedoch wenig zu spüren. So stieg im Januar der Anteil der ‌Unternehmen im Wohnungsbau, die von zu ‌wenig Aufträgen berichten, von 47,7 auf 49,8 Prozent. Der Anteil der Firmen, die von abgesagten Bauprojekten berichten, blieb dagegen nahezu ⁠unverändert und sank leicht von 11,5 auf 11,1 Prozent. "Außerdem verringerte ‌das eisige Wetter auch vielerorts ⁠die Bauaktivitäten im Januar", erklärte Wohlrabe.

Der Bau leidet immer noch unter den höheren Kosten. Allerdings erhofft sich die Branche Impulse von den geplanten staatlichen Mehrausgaben in ‌Infrastruktur. Der Zentralverband Deutsches ⁠Baugewerbe hatte im Dezember angekündigt, ⁠für 2026 dürfte es ein Umsatzplus von 2,5 Prozent geben. "Die Bauwirtschaft hat die Talsohle durchschritten", sagte ZDB-Präsident Wolfgang Schubert-Raab damals. Besonders die Sondermittel aus dem 500 Milliarden Euro schweren Topf zur Modernisierung der Infrastruktur sorgten wieder für eine Perspektive. "Nach Jahren rückläufiger Zahlen kehrt in der Bauwirtschaft erstmals wieder Zuversicht zurück."