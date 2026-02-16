Stehen KI‑ und Softwareaktien vor einer Kurskorrektur? Welche Sektoren gehören zu den Gewinnern des Jahresstarts? Und kehrt Japan als ehemaliger Börsen-Champion wirklich in die Spitzengruppe zurück? Auch die Frage, ob die Emerging Markets zu den Überraschungsgewinnern des Jahres werden könnten, sorgt aktuell für viel Gesprächsstoff an den Finanzmärkten.

Genau hier setzt Stockers Börsencheck an: Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen bei onemarkets by UniCredit) und Christian Stocker (Leitender Aktienstratege bei der UniCredit Bank GmbH) beleuchten regelmäßig die zentralen Trends an den internationalen Aktienmärkten. Verständlich, pointiert und immer mit dem Fokus darauf, was Anleger:innen wirklich wissen sollten.

In der aktuellen Ausgabe dreht sich alles um einen möglichen Favoritenwechsel an den Weltbörsen – und um die spannende Frage:

„Japan vor USA & Europa?“

Jetzt ansehen und am Puls der Märkte bleiben:

Stockers Börsencheck: Favoritenwechsel – Japan vor USA & Europa? – YouTube