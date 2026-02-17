Außerordentliche Abschreibungen

Südzucker streicht die Dividende

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Wirestock Creators/Shutterstock.com

(dpa-AFX) - Die Aktionäre von Südzucker werden die Folgen des schwachen Zuckermarkts spüren. Der Vorstand habe beschlossen, der Hauptversammlung eine Aussetzung der Dividende für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 vorzuschlagen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Neben dem anhaltend schwierigen Marktumfeld im Segment Zucker erwartet der Konzern außerordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen zwischen 450 und 550 Millionen Euro. Diese betreffen den Angaben zufolge aber nicht das prognostizierte operative Ergebnis. Vor dem Hintergrund dieser Belastung sieht der Südzucker-Vorstand die Voraussetzungen zur Zahlung einer Dividende als nicht gegeben an. Der Kurs der Aktie sackte um mehr als sechs Prozent ab.

Das Geschäftsjahr läuft noch bis Ende Februar. Die Hauptversammlung ist am 16. Juli geplant. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 20 Cent je Aktie ausgeschüttet./lew/jha/

Südzucker

