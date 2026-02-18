AKTIE IM FOKUS: Bayer-Euphorie verflogen - Deutliche Kursverluste

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Euphorie der Anleger bei Bayer über den Glyphosat-Vergleich in den USA währte nicht lange: Auf den Kurssprung vom Vorabend folgte am Mittwochmorgen ein Kursrutsch. Mit einem Einbruch um 8 Prozent fielen die Papiere der Leverkusener sogar an ihre 21-Tage-Linie zurück.

Analysten hatten in ihren Reaktionen auf den Vergleich bereits an die noch offenen Fragen erinnert. Größter Unsicherheitsfaktor bleibt wohl die ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts, von der sich Bayer eine Präzedenzentscheidung erhofft. Offen sei aber, was passiere, wenn die Richter nicht zugunsten von Bayer entscheiden, so Experte Charles Pitman-King von Barclays./ag/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bayer

Das könnte dich auch interessieren

Bericht über Zehn-Milliarden-Vergleich
Bayer-Aktienkurs steigt deutlichgestern, 16:49 Uhr · dpa-AFX
Bayer-Aktienkurs steigt deutlich
Aktie im Fokus
Bayer mit Kurssprung - Sammelvergleich in US-Krebsklagengestern, 18:52 Uhr · dpa-AFX
Bayer mit Kurssprung - Sammelvergleich in US-Krebsklagen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse
Bankaktien bieten Potenzial - vor allem in einer Regiongestern, 14:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News