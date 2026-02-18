EQS-DD: adesso SE: Setanta GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.02.2026 / 10:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Setanta GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. Vorname: Volker Nachname(n): Gruhn Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

adesso SE

b) LEI

529900KOICE97ZSA1O52

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0Z23Q5

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 61,3000 EUR 3.984,50 EUR 61,5000 EUR 95.940,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 61,4920 EUR 99.924,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: TRADEGATE EXCHANGE MIC: TGAT

