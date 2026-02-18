EQS-PVR: Deutsche Konsum Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Konsum Real Estate AG
Deutsche Konsum Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

18.02.2026 / 18:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Deutsche Konsum Real Estate AG
Straße, Hausnr.: Marlene-Dietrich-Allee 12b
PLZ: 14482
Ort: Potsdam
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900QXC6TDASMCSU89

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL
Registrierter Sitz, Staat: Karlsruhe, Deutschland

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
MS 1 alpha invest GmbH
MS 1 gamma invest GmbH
MS 1 delta invest GmbH

5. Datum der Schwellenberührung:
13.02.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 60,53 % 1,68 % 62,21 % 109926080
letzte Mitteilung 24,97 % 0,39 % 25,36 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A14KRD3 0 66538651 0,00 % 60,53 %
Summe 66538651 60,53 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Aufschiebend bedingtes Erwerbsrecht n/a n/a 1846400 1,68 %
    Summe 1846400 1,68 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 60,53 % % 62,21 %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 60,53 % % 62,21 %
-MS 1 beta invest GmbH 60,53 % % 60,53 %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 60,53 % % 62,21 %
-MS 1 gamma invest GmbH 60,53 % % 60,53 %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 60,53 % % 62,21 %
-MS 1 delta invest GmbH 60,53 % % 60,53 %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 60,53 % % 62,21 %
-MS 1 epsilon invest GmbH 60,53 % % 60,53 %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 60,53 % % 62,21 %
-MS 1 sigma invest GmbH 60,53 % % 60,53 %
- % % %
-Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR - VBL % % %
-MS 1 alpha invest GmbH 60,53 % % 62,21 %
-MS 1 omega invest GmbH 60,53 % % 60,53 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
18.02.2026


18.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Konsum Real Estate AG
Marlene-Dietrich-Allee 12b
14482 Potsdam
Deutschland
Internet: www.deutsche-konsum.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2278282  18.02.2026 CET/CEST

