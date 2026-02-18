IRW-News: Pasinex Resources Ltd.: Pasinex gibt sein Geschäftsergebnis für das vierte Quartal 2025 bekannt

IRW-PRESS: Pasinex Resources Ltd.: Pasinex gibt sein Geschäftsergebnis für das vierte Quartal 2025 bekannt

Das Unternehmen erwirbt 100 % der Eigentumsrechte an einem Zinkproduktionsbetrieb und schließt eine strategische Übernahme ab

TORONTO, ON - 18. Februar 2026 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) (Pasinex oder das Unternehmen) hat heute das Geschäftsergebnis für die drei bzw. zwölf Monate zum 31. Dezember 2025 bekannt gegeben. Das Jahr war von einem strukturellen Wandel und einer Konsolidierung des Portfolios geprägt.

Änderung des Geschäftsjahres

Wie bereits angekündigt hat Pasinex das Ende seines Geschäftsjahres vom 31. Dezember auf den 31. März verlegt, um seinen Berichtszyklus besser an den anderer Branchenmitbewerber anzupassen. Das Unternehmen wird den auditierten Geschäftsbericht für einen Übergangszeitraum von fünfzehn Monaten per 31. März 2026 einreichen. Das nächste Geschäftsjahr wird dann einen Zwölfmonatszeitraum vom 1. April 2026 bis zum 31. März 2027 umfassen.

Eine Zusammenfassung des nicht auditierten Konzernzwischenberichts sowie des Lageberichts (MD&A) des Unternehmens für den entsprechenden Zeitraum sind auf SEDAR+ und auf der Website www.pasinex.com verfügbar.

Wichtigste Kennzahlen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83050/2026-02-18-PasinexQ42025_DE_PRocm.001.png

2025: Ein Jahr des Wandels

Während des Jahres 2025 setzte Pasinex folgende Maßnahmen:

· 100%ige Übernahme der Explorations- und Bergbaufirma Horzum A.., die auch Betreiber des hochgradigen Zinkproduktionsbetriebs Pinargozu in der Türkei ist.

· Das Unternehmen schloss außerdem die Übernahme der Explorations- und Bergbaufirma Aydin Teknik A.., der die Blei-Zink-Konzession Sarkaya Group IV besitzt, ab und sicherte sich damit ein zweites hochgradiges Zinkprojekt in der Türkei.

· Die Unternehmensstruktur wurde vereinfacht und das operative Controlling gestärkt.

Mit diesen Meilensteinen hat das Unternehmen einen entscheidenden Wandel von einer Joint-Venture-Struktur hin zum vollständigen Besitz und der alleinigen Kontrolle der Kernproduktionsbetriebe vollzogen.

Finanzergebnisse

In den drei Monaten zum 31. Dezember 2025 verzeichnete Pasinex einen Nettoverlust in Höhe von 1,8 Mio. $, verglichen mit einem Nettoverlust von 2,4 Mio. $ im vierten Quartal 2024. Für die zwölf Monate zum 31. Dezember 2025 wies das Unternehmen einen Nettoverlust in Höhe von 3,0 Mio. $ aus, verglichen mit 2,7 Mio. $ für das Jahr zum 31. Dezember 2024.

Das Jahresergebnis wurde von mehreren Faktoren beeinflusst, insbesondere von:

· einem Eigenkapitalverlust in Bezug auf Horzum im Jahr 2025 gegenüber einem Eigenkapitalgewinn im Jahr 2024, als Horzum nach wie vor unter Treuhänderverwaltung stand

· erhöhten fachlichen, rechtlichen und administrativen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an Horzum und dem Abschluss der Transaktion Sarkaya sowie höheren Zinsaufwendungen

Wichtig ist vor allem, dass ein beachtlicher Anteil an den erhöhten Rechts- und Verwaltungskosten aus diesen strategischen Transaktionen und betrieblichen Umstrukturierungsaktivitäten resultierte, wobei es sich hierbei um einmalige Kosten handelte.

Nachdem die Konsolidierung der Eigentumsverhältnisse und die Umstrukturierung des Unternehmens weitgehend abgeschlossen sind, geht die Firmenführung davon aus, dass sich die allgemeinen Aufwendungen und Verwaltungsausgaben gegenüber den Werten von 2025 normalisieren werden, was sich für das Unternehmen in Zukunft in einer verbesserten Kostendisziplin niederschlagen wird.

Volle Kontrolle über Pinargozu

Am 29. Dezember 2025 schloss Pasinex die Übernahme der restlichen 50 %-Anteile an der Firma Horzum A.. ab. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik A.. hält das Unternehmen nunmehr 100 % der Besitzanteile an der hochgradigen Zinkmine Pinargozu.

Mit Wirkung zum Jahresende 2025 ist Horzum im Geschäftsbericht von Pasinex vollständig konsolidiert.

Der alleinige Besitz bedeutet:

· Vollständige operative und strategische Kontrolle

· Direkte Einflussnahme auf die Produktionsleistung

· Vereinfachte Finanzberichterstattung

Pinargozu zählt nach wie vor zu den höchstgradigen Zinkbergbaubetrieben der Welt.

Sarkaya: Ausbau des Zink-Portfolios

Im Dezember 2025 schloss Pasinex die Übernahme der Firma Aydn Teknik A.. ab, welche die Rechte am Blei-Zink-Bergbaubetrieb Sarkaya Group IV in der türkischen Provinz Kayseri besitzt. Hier die Einzelheiten der Übernahme:

· Ein Teilbetrag von 1.350.000 USD des Gesamtkaufpreises von 2.600.000 USD wurde bereits bezahlt.

· Der Restbetrag in Höhe von 1.250.000 USD ist bis Juni 2027 in Raten zu entrichten.

· Nach vollständiger Bezahlung und Aufnahme der Produktion werden eine NSR-Gebühr von 8 % auf den Zinksulfidertrag und eine NSR-Gebühr von 5 % auf den Zinkkarbonatertrag fällig.

Sarkaya ist ein strategischer Neuzugang zum hochgradigen Zink-Portfolio von Pasinex in der Türkei.

Ausblick

Pasinex konzentriert sich auf den Aufbau eines hochwertigen Zinkbergbauunternehmens und setzt dabei auf den disziplinierten Erwerb und die Erschließung außergewöhnlicher Zinklagerstätten in der Türkei und Nevada (Zinkgehalte zwischen 30 % und 50 % in der Türkei bzw. zwischen 14 % und 24 % in Nevada). Diese Lagerstätten punkten mit einem hohen inneren Wert, einem attraktiven Kostenprofil und der Chance auf solide Betriebsmargen aufgrund geringer Förderkosten und eines oberflächennahen Zugangs. Der kürzlich erfolgte Erwerb der vollständigen Eigentumsrechte an Pinargozu und die Übernahme von Aydin Teknik versetzen das Unternehmen in die Lage, ein Portfolio hochwertiger Zinkvorkommen in einem etablierten Bergbaugebiet weiterzuentwickeln. Nachdem Zink weltweit als kritisches Metall gilt und das Primärangebot durch begrenzte Recyclingquoten eingeschränkt ist, dürfte Pasinex aus eigener Sicht von den langfristigen Fundamentaldaten in Bezug auf den strukturellen Bedarf profitieren und wird daneben auch in Zukunft entsprechende Chancen für ein diszipliniertes Wachstum sondieren.

Kommentar der Unternehmensführung

Dr. Larry Seeley, Executive Chair von Pasinex, äußert sich dazu folgendermaßen:

2025 war für Pasinex ein prägendes Jahr. Wir konnten uns den alleinigen Besitz unseres Produktionsbetriebs bei Pinargozu sowie ein zweites hochgradiges Zinkprojekt bei Sarkaya sichern. Diese Maßnahmen stärken unser Portfolio ganz erheblich und stellen für das Unternehmen die Weichen für die nächste Wachstumsphase.

Ausführlichere Informationen, der Jahresabschluss, der Lagebericht (MD&A) sowie zugehörige Bescheinigungen sind auf SEDAR+ und www.pasinex.com verfügbar.

Qualifizierter Sachverständiger

Jonathan Challis, ein Fellow des Institute of Materials, Minerals and Mining und staatlich geprüfter Ingenieur, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101 für alle Informationen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Informationen über das Projekt Gunman. Herr Challis hat diese Pressemitteilung geprüft und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt. Herr Challis ist Direktor des Unternehmens und Vorsitzender von Pasinex Arama.

Warnhinweis

Das Unternehmen hat keinen aktuellen technischen Bericht erstellt, der eine Mineralressourcenschätzung gemäß den vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions erstellten und vom CIM Council angenommenen Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines enthält. Die Verfahren zur Klassifizierung der gemeldeten Mineralressourcen wurden im Rahmen der Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) der Canadian Securities Administrators durchgeführt. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, einen NI 43-101-konformen technischen Bericht zu verfassen. Pasinex hat bei seinem aktuellen Bohrprogramm keine anerkannten Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren befolgt und für seine Untersuchungsanalysen kein unabhängiges Drittlabor beauftragt. Pasinex verwendet tragbare Röntgenfluoreszenzanalysatoren (XRF) des Modells Niton XLT3 zur Kontrolle des Zinkgehalts und für interne Entscheidungsfindungen. Die Kalibrierung der XRF-Analysegeräte wird jährlich an den registrierten Niton-Standorten durchgeführt. Für alle Verkäufe werden unabhängige Laboruntersuchungen durchgeführt.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes, auf Zink ausgerichtetes Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Horzum A.. besitzt und betreibt die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargözü in der Türkei und verkauft direkt über Rohstoffbroker an Zinkschmelzen und -raffinerien.

Pasinex besitzt 100 % von Sarkaya, einer Betriebskonzession der Gruppe IV für Blei/Zink in der türkischen Provinz Kayseri, die beträchtliches Potenzial für eine kurzfristige Profitabilität und bedeutsame Zinkentdeckungen bietet.

Pasinex besitzt außerdem eine 51%ige Beteiligung am Projekt Gunman, einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt in Nevada.

Unter der Leitung eines routinierten Managementteams mit langjähriger Erfahrung bei der Mineralexploration und Minenentwicklung besteht die Mission von Pasinex darin, hochgradige Mineralien zu explorieren und abzubauen, um das Wachstum zu fördern und einen Wert für Aktionäre, Mitarbeiter und lokale Gemeinden zu schaffen, während gleichzeitig die höchsten Standards in puncto Sicherheit, Gesundheit und Umweltverantwortung eingehalten werden.

Besuchen Sie unsere Website unter www.pasinex.com.

Für das Board of Directors

PASINEX RESOURCES LIMITED

Ian D. Atacan

Ian D. Atacan

Direktor und CFO

Tel: +1 416.562.3220

E-Mail: ian.atacan@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Tel: +1 416.906.3498

E-Mail: evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

