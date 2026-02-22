Ukraine: Toter und viele Verletzte nach russischen Angriffen

KIEW (dpa-AFX) - Bei neuen russischen Drohnen- und Raketenangriffen sind in der Ukraine nach Angaben von Behörden mindestens ein Mensch getötet und 15 weitere verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch vier Kinder, teilte die Verwaltung des Kiewer Gebiets mit. "Das Hauptziel des Angriffs war die Energieversorgung, auch normale Wohngebäude wurden beschädigt, und es gab Schäden an der Eisenbahn", teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram mit. Bei dem Toten im Kiewer Gebiet handelte es sich Behörden zufolge um einen 49 Jahre alten Mann.

Russland habe mit fast 300 Drohnen und 50 Raketen und Marschflugkörpern angegriffen, teilte Selenskyj weiter mit. Neben Kiew seien auch die Gebiete Dnipropetrowsk, Kirowohrad, Mykolajiw, Odessa, Poltawa und Sumy betroffen. "Moskau investiert weiterhin mehr in Angriffe als in Diplomatie", sagte Selenskyj mit Blick auf die Verhandlungen der Kriegsparteien, bei denen bisher kein Frieden in Sicht ist.

Auch Eisbahnobjekte und Wasserversorgung betroffen von Angriffen

"Diesmal waren nicht nur Energieobjekte, sondern auch die Logistik, einschließlich Eisenbahnobjekte, und die Wasserversorgungsinfrastruktur in den Städten Ziele der Russen", sagte Selenskyj nach einer Besprechung mit den Regionen am Nachmittag. Es müsse der Schutz vor Angriffen verstärkt und schnell auf Änderungen der russischen Taktik reagiert werden.

Allein in dieser Woche habe Russland über 1.300 Kampfdrohnen, mehr als 1.400 Gleitbomben, 96 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt. "Deshalb müssen wir unsere Luftverteidigung stärken", sagte der Präsident. Die Ukraine brauche Abwehrsysteme, die auf ballistische Raketen reagieren. "Jedes solche Paket schützt kritische Infrastruktur und erhält die Normalität des Lebens", sagte er.

Russland meldet ebenfalls ukrainische Angriffe

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, es seien in der Ukraine von den Streitkräften genutzt Objekte angegriffen worden, darunter ein Zentrum für Drohnen und Bauteile der unbemannten Flugobjekte. Zugleich meldete das Ministerium den Abschuss Dutzender ukrainischer Drohnen.

Am Nachmittag teilte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin mit, dass mehrere Drohnen beim Anflug auf die russische Hauptstadt abgeschossen worden seien. Die Luftverkehrsbehörde teilte mit, dass die vier Moskauer Flughäfen Scheremetjewo, Domodedowo, Wnukowo und Schukowski wegen der Gefahr vorübergehend keine Starts und Landungen zuließen.

Die Ukraine wehrt sich inzwischen seit fast vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen den russischen Angriffskrieg. Am Dienstag, dem Jahrestag des Kriegsbeginns am 24. Februar, geht die Invasion in ihr fünftes Jahr./mau/DP/jha