Öl- und Gasheizungen sollen weiter genutzt werden können
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Öl- und Gasheizungen sollen nach dem Willen der schwarz-roten Koalition weiter in Wohnhäusern eingebaut werden. Das von der Ampel-Regierung eingeführte Gesetz solle so geändert werden, dass alle Heizungen wieder möglich seien, sagte Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) in Berlin./hrz/DP/he
