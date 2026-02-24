Zurückhaltung in Europa – Stabiler Auftakt in den USA

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte von seiner vorsichtigen Seite. Der DAX kommt nicht vom Fleck und tendiert leicht schwächer, während auch der Euro Stoxx 50 in den frühen Handelsstunden nachgibt. An den US-Börsen zeichnet sich hingegen ein freundlicheres Bild ab: Dow Jones, S&P 500 und der Nasdaq 100 signalisieren eine positive Eröffnung. Rückenwind kam zuvor aus Asien, wo der Nikkei mit deutlicher Aufwärtsdynamik aus dem Handel ging.

Makroökonomischer Überblick Im makroökonomischen Kalender bleibt der Tag überschaubar. Aus den USA richtet sich der Blick am Nachmittag auf das Verbrauchervertrauen des Conference Board, das als Stimmungsbarometer für Konsum und Konjunktur gilt. Zudem stehen mehrere Redebeiträge von US-Notenbankvertretern an, die Hinweise auf den geldpolitischen Kurs liefern könnten. Marktbewegende Daten aus der Eurozone bleiben dagegen aus. Meistgehandelte Aktien im Fokus MTU Aero Engines

Die Aktie des Münchner Triebwerksbauers gerät deutlich unter Druck und zählt zu den schwächsten Werten im DAX. Auslöser sind zwar starke Geschäftszahlen und eine überraschend kräftige Dividendenerhöhung, doch belasten anhaltende Probleme rund um den Getriebefan-Antrieb für den Airbus A320neo. Der Rückruf tausender Turbinen und Verzögerungen bei Neuauslieferungen drücken auf den freien Barmittelfluss – ein Punkt, der am Markt schwerer wiegt als der volle Auftragsbestand und der positive Langfristausblick. Fresenius Medical Care (FMC)

Auch FMC steht auf den Verkaufszetteln. Trotz eines deutlichen Gewinnsprungs im abgelaufenen Jahr verunsichert der Ausblick: Das Management stellt 2026 als Übergangsjahr dar und schließt einen Ergebnisrückgang nicht aus. Hohe Investitionen für neue Dialysegeräte in den USA und ein verhaltenes Behandlungswachstum dämpfen die Erwartungen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX).

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN4X02 7,47 79,76678 USD 10,04 Open End DAX® Bull UN14YX 12,57 23645,632645 Punkte 19,86 Open End X-DAX® Bull UG75YF 10,30 23886,271274 Punkte 24,6 Open End DAX® Bull UN1URQ 7,32 24201,237863 Punkte 34,24 Open End Dow Jones Bull UN14ZY 11,07 47552,950117 Punkte 37,33 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.02.2026; 10:05 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Beiersdorf AG Call HD8DN6 0,14 130,00 EUR 12,8 17.06.2026 MTU Aero Engines AG Call UG48SD 0,53 400,00 EUR 19,87 18.03.2026 Home Depot Inc. Call UN2QLJ 0,53 390,00 EUR 19,97 18.03.2026 Deutsche Telekom AG Call JD8T50 1,36 34,00 EUR 9,81 17.06.2026 Allianz SE Call UG2M2P 0,60 405,00 EUR 13,75 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.00.2026; 10:25 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short UG6H7S 1,80 26657,484545 Punkte -15 Open End DAX® Long HD6QGE 2,10 22218,336368 Punkte 9 Open End RWE AG Long HC15ZA 10,19 34,460855 EUR 3 Open End Deutsche Bank AG Long HC2VPR 12,11 24,544685 EUR 5 Open End MTU Aero Engines AG Long HC3QTR 2,25 318,060708 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.02.2026; 10:40 Uhr;

