Zurückhaltung in Europa – Stabiler Auftakt in den USA
Makroökonomischer Überblick
Im makroökonomischen Kalender bleibt der Tag überschaubar. Aus den USA richtet sich der Blick am Nachmittag auf das Verbrauchervertrauen des Conference Board, das als Stimmungsbarometer für Konsum und Konjunktur gilt. Zudem stehen mehrere Redebeiträge von US-Notenbankvertretern an, die Hinweise auf den geldpolitischen Kurs liefern könnten. Marktbewegende Daten aus der Eurozone bleiben dagegen aus.
Meistgehandelte Aktien im Fokus
MTU Aero Engines
Die Aktie des Münchner Triebwerksbauers gerät deutlich unter Druck und zählt zu den schwächsten Werten im DAX. Auslöser sind zwar starke Geschäftszahlen und eine überraschend kräftige Dividendenerhöhung, doch belasten anhaltende Probleme rund um den Getriebefan-Antrieb für den Airbus A320neo. Der Rückruf tausender Turbinen und Verzögerungen bei Neuauslieferungen drücken auf den freien Barmittelfluss – ein Punkt, der am Markt schwerer wiegt als der volle Auftragsbestand und der positive Langfristausblick.
Fresenius Medical Care (FMC)
Auch FMC steht auf den Verkaufszetteln. Trotz eines deutlichen Gewinnsprungs im abgelaufenen Jahr verunsichert der Ausblick: Das Management stellt 2026 als Übergangsjahr dar und schließt einen Ergebnisrückgang nicht aus. Hohe Investitionen für neue Dialysegeräte in den USA und ein verhaltenes Behandlungswachstum dämpfen die Erwartungen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN4X02
|7,47
|79,76678 USD
|10,04
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN14YX
|12,57
|23645,632645 Punkte
|19,86
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UG75YF
|10,30
|23886,271274 Punkte
|24,6
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN1URQ
|7,32
|24201,237863 Punkte
|34,24
|Open End
|Dow Jones
|Bull
|UN14ZY
|11,07
|47552,950117 Punkte
|37,33
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.02.2026; 10:05 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Beiersdorf AG
|Call
|HD8DN6
|0,14
|130,00 EUR
|12,8
|17.06.2026
|MTU Aero Engines AG
|Call
|UG48SD
|0,53
|400,00 EUR
|19,87
|18.03.2026
|Home Depot Inc.
|Call
|UN2QLJ
|0,53
|390,00 EUR
|19,97
|18.03.2026
|Deutsche Telekom AG
|Call
|JD8T50
|1,36
|34,00 EUR
|9,81
|17.06.2026
|Allianz SE
|Call
|UG2M2P
|0,60
|405,00 EUR
|13,75
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.00.2026; 10:25 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|UG6H7S
|1,80
|26657,484545 Punkte
|-15
|Open End
|DAX®
|Long
|HD6QGE
|2,10
|22218,336368 Punkte
|9
|Open End
|RWE AG
|Long
|HC15ZA
|10,19
|34,460855 EUR
|3
|Open End
|Deutsche Bank AG
|Long
|HC2VPR
|12,11
|24,544685 EUR
|5
|Open End
|MTU Aero Engines AG
|Long
|HC3QTR
|2,25
|318,060708 EUR
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.02.2026; 10:40 Uhr;
