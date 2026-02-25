DAX vor Nvidia-Zahlen: Ruhe vor dem großen Move?

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

Das zweite Livetrading in dieser Woche zeigte direkt zum Handelsstart die höchste Volatilität auf. Über das Nachthoch hinweg zog der DAX an und machte erst am Vortageshoch halt, was bis zum Mittag auch das neue Tageshoch bleiben sollte. Ein solcher Bereich, vorab im Chart markiert, bringt somit immer wieder Chancen mit sich, denn Richtungswechsel an markanten Stellen des Kursverlaufs laden Marktteilnehmer zum Handeln ein. Sei es durch einen Take Profit, oder eben einen Neueinstieg.

Der Rücklauf im DAX schloss dann das GAP und weil es nah bei der 25.000er-Marke war, vollzog das Momentum auch gleich einen Test dieser Marke. Knapp darunter drehte der Index wieder auf und konnte noch einmal dynamisch bis zum Nachthoch anziehen. Immerhin eine Spanne von 60 Punkten, die wir hier vor 10.00 Uhr sahen. Wie ich dies handelte, unterlegte ich mit Screens vom Morgen und konkreten Trades im DAX-Future, der sich an der runden Marke von 25.100 Punkten versucht. Bisher gelang auch da kein nachhaltiger Bruch.

Apropos runde Marke: Die 25.000 im Nasdaq ist vorbörslich erneut ein Thema. Es gelang dem US-Technologiebarometer am Vortag erneut, diese Marke zu überspringen, sie aber nicht per Schlusskurs zu halten. Der Verlauf ähnelt den letzten beiden Versuchen vom Freitag und dem vergangenen Mittwoch. Ob heute ein Durchbruch gelingt? Dies wird maßgeblich von der Reaktion der Nvidia-Aktie abhängen, die nachbörsliche Quartalszahlen vermeldet. Wir erinnern uns an den November und gehen diesen Zeitraum noch einmal im Video gemeinsam durch - dort gab es einen starken Auftakt am Folgetag für die Nvidia-Aktie und den Gesamtmarkt, der direkt in einem Abverkauf mündete. Rund 1.000 Punkte verlor der Nasdaq vom Hoch und Nvidia sackte vom Startpunkt aus gesehen über 10 Prozent ein. Erwartungen und Reaktionen darauf sind daher an der Börse zwiespältig, weshalb hier am Abend Vorsicht geboten ist!

Inmitten des (für Chiphersteller weiter anhaltenden) KI-Booms gerieten jedoch viele Softwareanbieter unter Druck. Mit SAP, Salesforce, Adobe und auch Zoom bringen wir einige Beispiele heute ins Gespräch, die teilweise mehr als die Hälfte an Wert einbüßen mussten. Den Hintergrund erläutert Andreas in diesem Video und bringt aktuelle News von ChatGPT und Anthropic auf den Tisch. Die aktuellen Auswirkungen skizzieren ein recht düsteres Bild für die Branche, welche durch die KI immer weiter ersetzt werden könnte.

Nach diesen Ausführungen war im DAX kein weiteres Signal mehr abzuleiten, sodass im Webinar noch die Termine des Tages und der Hinweis auf die folgenden Sendungen den Abschluss brachten. Sei gern erneut LIVE am Mittwoch dabei, wenn die Wall Street um 15.15 Uhr vorbereitet wird.

