ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Salesforce auf 252 Dollar - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 265 auf 252 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das Quartal sei solide verlaufen, schrieb Raimo Lenschow am Donnerstag. Allerdings sei es nicht gut genug, um die derzeit herrschenden Sorgen über Konkurrenz für Software-Produzenten durch Künstliche Intelligenz zu zerstreuen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:22 / GMT

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Salesforce
Barclays
BARCLAYS ADR

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Auswertung von Dax und MDax
Das sind die besten deutschen Dividenden-Werteheute, 09:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News