Iran fordert Sondersitzung der Internationalen Atombehörde

WIEN (dpa-AFX) - Der Iran fordert eine Sondersitzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wegen der israelischen und US-amerikanischen Angriffe auf das Land. Der Gouverneursrat der Organisation in Wien solle dringend tagen, hieß es in einer Mitteilung der iranischen Vertretung bei den Vereinten Nationen in der österreichischen Hauptstadt.

Aus dem auf der Plattform X veröffentlichten Schreiben ging nicht hervor, ob bei den jüngsten Militärschlägen so wie im Vorjahr erneut iranische Atomanlagen getroffen wurden. Die iranische Vertretung sprach aber von einer "Bedrohung" der nuklearen Einrichtungen, die in dem IAEA-Gremium besprochen werden müsse.

Am Montag sollte ohnehin die reguläre Frühjahrssitzung des IAEA-Gouverneursrates in Wien beginnen. Nächste Woche waren auch technische Gespräche mit dem Iran in Wien geplant, als Fortsetzung der jüngsten Atomverhandlungen mit den USA in Genf. Dazu äußerte sich die Vertretung aber nicht auf X./al/DP/stk

