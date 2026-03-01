Trump: Krieg im Iran könnte vier Wochen dauern
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Krieg mit dem Iran könnte nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump noch vier Wochen dauern. Von Anfang an sei man davon ausgegangen, dass es etwa vier Wochen gehen würde, sagte Trump laut "Daily Mail" in einem Telefoninterview. Der Iran sei ein großes Land. "Es wird vier Wochen dauern - oder weniger."
Beim US-Militäreinsatz gegen den Iran sind bislang drei US-Soldaten getötet und fünf weitere schwer verletzt worden. Der Iran hatte bei seinen Gegenangriffen unter anderem US-Militärstützpunkte in der Golfregion ins Visier genommen.
Trump würdigte die getöteten Soldaten als "großartige Menschen". Leider rechne man damit, dass so etwas passiere, sagte er und fügte hinzu: "Es könnte wieder passieren."/jcf/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP/Katar: Dritte Angriffswelle abgewehrt - keine Schäden oder Opfergestern, 14:03 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kurseheute, 20:40 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeDer Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märktegestern, 14:00 Uhr · Acatis
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxBis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot26. Feb. · onvista