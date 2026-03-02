Tui & Co.

Reisewerte vorbörslich schwer belastet von Nahost-Eskalation

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: nitpicker/Shutterstock.com

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus der Reisebranche zeigen sich am Montag im vorbörslichen Handel stark betroffen von der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Der Tui-Kurs brach auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als zehn Prozent ein und jener der Lufthansa um fast zehn Prozent. Für die Titel der Fluggesellschaft droht damit ein weiterer Rückschlag im Rennen um eine mögliche Rückkehr in den Dax .

Ein Sprecher der Lufthansa hatte am Samstag erklärt, dass mehrere Flüge mit Ziel Naher Osten ausgesetzt werden nach dem Angriff auf den Iran durch Israel und die USA. Die Ölpreise haben nach der Eskalation im Nahen Osten erwartungsgemäß kräftig zugelegt. Auf der Urlaubsinsel Zypern ist der britische Luftwaffenstützpunkt Akrotiri in der Nacht zum Montag mutmaßlich von einer Drohne angegriffen worden.

Der Iran-Konflikt sei negativ für die Profitabilität von Fluggesellschaften und dürfte sich zumindest kurzfristig auf die Stimmung von Anlegern auswirken, schrieb der JPMorgan-Analyst Harry Gowers am Montag. Er verweist auf Flugstreichungen, operative Behinderungen, steigende Ölpreise und eine möglicherweise geringere Nachfrage. Ryanair hält er in diesem Umfeld für ein vergleichsweise defensives Investment./tih/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lufthansa
TUI
Ryanair

Das könnte dich auch interessieren

Unterhaltungskonzern
Paramount gewinnt Tauziehen um Warner - Netflix gibt auf27. Feb. · Reuters
Paramount gewinnt Tauziehen um Warner - Netflix gibt auf
Marineschiffbauer
TKMS wirbt für Konsolidierung23. Feb. · Reuters
Die Werft von TKMS
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kursegestern, 20:40 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot26. Feb. · onvista
Alle Premium-News