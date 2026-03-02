CSX CORP - Doppelter Ausbruch
HSBC · Uhr
Doppelter Ausbruch
Zuletzt hatten wir das neue Allzeithoch im Dow Jones Transportation® positiv hervorgehoben. Wenn solche Ausbrüche auf Indexebene durch die äquivalente Weichenstellung auf Einzeltitelebene bestätigt werden, können Anlegerinnen und Anleger von einem doppelten Rückenwind ausgehen. Eine solche Steilvorlage liegt derzeit bei der CSX-Aktie vor, denn auch hier steht ein neues Rekordhoch (42,52 USD) zu Buche. Der Vorstoß in „uncharted territory“ besitzt hier aber noch eine ganz andere Dimension. Schließlich hatte der Titel zuvor fünf Jahre lang eine klassische Schiebezone zwischen 26 USD und 38/40 USD ausgebildet (siehe Chart). Dank des neuen Allzeithochs eröffnet sich aus der Höhe der Tradingrange ein rechnerisches Anschlusspotenzial von mindestens 12 USD. Per Saldo spricht einiges dafür, dass der übergeordnete Basisaufwärtstrend seit 2009 wieder Fahrt aufnimmt, zumal der trendfolgende MACD in allen von uns betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) freundlich zu interpretieren ist. Apropos: Diese Trendlinie (akt. bei 35,63 USD) bietet sich in Zukunft als strategischer Stop-Loss auf der Unterseite an.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Zuletzt hatten wir das neue Allzeithoch im Dow Jones Transportation® positiv hervorgehoben. Wenn solche Ausbrüche auf Indexebene durch die äquivalente Weichenstellung auf Einzeltitelebene bestätigt werden, können Anlegerinnen und Anleger von einem doppelten Rückenwind ausgehen. Eine solche Steilvorlage liegt derzeit bei der CSX-Aktie vor, denn auch hier steht ein neues Rekordhoch (42,52 USD) zu Buche. Der Vorstoß in „uncharted territory“ besitzt hier aber noch eine ganz andere Dimension. Schließlich hatte der Titel zuvor fünf Jahre lang eine klassische Schiebezone zwischen 26 USD und 38/40 USD ausgebildet (siehe Chart). Dank des neuen Allzeithochs eröffnet sich aus der Höhe der Tradingrange ein rechnerisches Anschlusspotenzial von mindestens 12 USD. Per Saldo spricht einiges dafür, dass der übergeordnete Basisaufwärtstrend seit 2009 wieder Fahrt aufnimmt, zumal der trendfolgende MACD in allen von uns betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) freundlich zu interpretieren ist. Apropos: Diese Trendlinie (akt. bei 35,63 USD) bietet sich in Zukunft als strategischer Stop-Loss auf der Unterseite an.
CSX CORP (Annually)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart CSX CORP
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
WOCHENAUSBLICK: Dax-Rekord nach Nahost-Eskalation erst mal kein Thema mehrgestern, 17:24 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kursegestern, 20:40 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxBis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot26. Feb. · onvista