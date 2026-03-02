CSX CORP - Doppelter Ausbruch

Zuletzt hatten wir das neue Allzeithoch im Dow Jones Transportation® positiv hervorgehoben. Wenn solche Ausbrüche auf Indexebene durch die äquivalente Weichenstellung auf Einzeltitelebene bestätigt werden, können Anlegerinnen und Anleger von einem doppelten Rückenwind ausgehen. Eine solche Steilvorlage liegt derzeit bei der CSX-Aktie vor, denn auch hier steht ein neues Rekordhoch (42,52 USD) zu Buche. Der Vorstoß in „uncharted territory“ besitzt hier aber noch eine ganz andere Dimension. Schließlich hatte der Titel zuvor fünf Jahre lang eine klassische Schiebezone zwischen 26 USD und 38/40 USD ausgebildet (siehe Chart). Dank des neuen Allzeithochs eröffnet sich aus der Höhe der Tradingrange ein rechnerisches Anschlusspotenzial von mindestens 12 USD. Per Saldo spricht einiges dafür, dass der übergeordnete Basisaufwärtstrend seit 2009 wieder Fahrt aufnimmt, zumal der trendfolgende MACD in allen von uns betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) freundlich zu interpretieren ist. Apropos: Diese Trendlinie (akt. bei 35,63 USD) bietet sich in Zukunft als strategischer Stop-Loss auf der Unterseite an.

CSX CORP (Annually)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CSX CORP

Quelle: LSEG, tradesignal²

