Nahost-Konflikt

Feuer in AWS-Rechenzentrum in Arabischen Emiraten

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Sundry Photography/shutterstock.com

Nach einem Einschlag mehrerer "Objekte" sind einige Rechenzentren von Amazon Web Services (AWS), einem Tochterunternehmen von Amazon, in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ausgefallen. In den Anlagen ‌seien wegen eines Feuers die Stromversorgung und die Datenverbindungen gestört, teilte der Betreiber AWS ⁠am ⁠Montag mit. Davon betroffen seien neben Standorten in den VAE auch Server in Bahrain. Der Brand brach am Sonntag aus.

Der weltgrößte Cloud-Anbieter wollte sich nicht dazu äußern, ‌ob der Vorfall im ‌Zusammenhang mit den iranischen Angriffen auf Ziele in arabischen Nachbarstaaten stehe. Auslöser des aktuellen Konflikts ⁠sind Militärschläge Israels und der USA gegen ‌den Iran. Die dortige ⁠Regierung reagiert mit Vergeltungsschlägen gegen US-Stützpunkte in der Region. Dabei wurde unter anderem der Flughafen von Dubai beschädigt.

Es werde ‌noch viele Stunden ⁠dauern, bis der Betrieb ⁠in den betroffenen Rechenzentren wieder anlaufen könne, teilte AWS weiter mit. Kunden sollten bis dahin auf Rechenzentren in anderen Regionen ausweichen.

