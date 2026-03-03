EQS-AFR: Hamburg Commercial Bank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Hamburg Commercial Bank AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hamburg Commercial Bank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



03.03.2026 / 16:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Hamburg Commercial Bank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.hcob-bank.com/investor-relations/veroeffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.hcob-bank.com/en/investor-relations/publications/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.hcob-bank.com/investor-relations/veroeffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.hcob-bank.com/en/investor-relations/publications/

Sprache: Deutsch Unternehmen: Hamburg Commercial Bank AG Gerhart-Hauptmann-Platz 50 20095 Hamburg Deutschland Internet: www.hcob-bank.com

ISIN-Liste abrufbar unter: http://www.hcob-bank.de/media/pdf/investorrelations/funding/anleihe/MarktSegment.pdf

