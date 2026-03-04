EQS-PVR: MBB SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: MBB SE

MBB SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



04.03.2026 / 20:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien



1. Angaben zum Emittenten MBB SE

Kurfürstendamm 188

10707 Berlin

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.



3. Datum der Schwellenberührung 25.02.2026

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 3.06 % 5,436,169 Letzte Veröffentlichung 0.03 % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 166,181 3,06% % %

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

Sprache: Deutsch Unternehmen: MBB SE Kurfürstendamm 188 10707 Berlin Deutschland Internet: www.mbb.com

