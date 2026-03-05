Microsoft - 200-Wochen-Linie: Ein solider Halt

Seit dem Hochsommer 2025 fiel die Microsoft-Aktie von 555 USD in der Spitze auf unter 400 USD zurück. Mit dem jüngsten Low bei 381,75 USD nähert sich der Technologietitel nun der 200-Wochen-Linie (akt. bei 376,48 USD). Weshalb betonen wir den langfristigen gleitenden Durchschnitt explizit? Sowohl in der Korrektur des Jahres 2022 als auch 2023 sowie im Frühjahr 2025 hat sich die 200-Wochen-Linie als tragfähige Unterstützung herauskristallisiert. Sollte sich die Aktie dieses Mal erneut an den „support“ halten, dann wäre die Korrektur bereits weit fortgeschritten. Letzteres legt auch der trendfolgende MACD nahe, der historisch niedrig notiert. Für eine mögliche Aufwärtsreaktion dürfte die Kerze der letzten Woche eine wichtige Rolle spielen. Aufgrund eines höheren Hochs und eines tieferen Tiefs als in der Vorperiode entsteht ein klassischer Außenstab. Das Hoch der beschriebenen „outside candle“ bei 407,49 USD definieren wir deshalb als Signalgeber in Sachen Aufwärtsreaktion. Gelingt der Befreiungsschlag, definieren die horizontalen Barrieren bei rund 465 USD das erste wichtige Erholungsziel.

Microsoft (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Microsoft

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.