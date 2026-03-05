Microsoft - 200-Wochen-Linie: Ein solider Halt

200-Wochen-Linie: Ein solider Halt
Seit dem Hochsommer 2025 fiel die Microsoft-Aktie von 555 USD in der Spitze auf unter 400 USD zurück. Mit dem jüngsten Low bei 381,75 USD nähert sich der Technologietitel nun der 200-Wochen-Linie (akt. bei 376,48 USD). Weshalb betonen wir den langfristigen gleitenden Durchschnitt explizit? Sowohl in der Korrektur des Jahres 2022 als auch 2023 sowie im Frühjahr 2025 hat sich die 200-Wochen-Linie als tragfähige Unterstützung herauskristallisiert. Sollte sich die Aktie dieses Mal erneut an den „support“ halten, dann wäre die Korrektur bereits weit fortgeschritten. Letzteres legt auch der trendfolgende MACD nahe, der historisch niedrig notiert. Für eine mögliche Aufwärtsreaktion dürfte die Kerze der letzten Woche eine wichtige Rolle spielen. Aufgrund eines höheren Hochs und eines tieferen Tiefs als in der Vorperiode entsteht ein klassischer Außenstab. Das Hoch der beschriebenen „outside candle“ bei 407,49 USD definieren wir deshalb als Signalgeber in Sachen Aufwärtsreaktion. Gelingt der Befreiungsschlag, definieren die horizontalen Barrieren bei rund 465 USD das erste wichtige Erholungsziel.
Microsoft (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Microsoft
Quelle: LSEG, tradesignal²
