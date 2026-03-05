ROUNDUP/Iran: Raketen mit Streumunition auf Israel abgefeuert

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Luftstreitkräfte haben in zwei neuen Wellen Raketen auf Israel gefeuert. Dabei seien auch Gefechtsköpfe mit Streumunition zum Einsatz gekommen, berichtete der staatliche iranische Rundfunk. "Raketenregen auf dem Weg nach Tel Aviv", betitelte der Rundfunk ein Video, das Leuchtspuren der sogenannten Clustermunition zeigen soll. In Israel wurde Raketenalarm ausgelöst.

Der Einsatz von Streumunition ist international weitgehend geächtet, weil sie große Flächen unkontrolliert mit Sprengkörpern überzieht und besonders für Zivilisten gefährlich ist. Israels Armee hatte dem Iran bereits zuvor vorgeworfen, Streubomben auf Israel abgeschossen zu haben.

In der Küstenmetropole Tel Aviv waren laute Explosionsgeräusche zu hören. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Berichten zufolge gab es Schäden durch den Einschlag von Raketenteilen. Laut der israelischen Armee war die Raketenabwehr im Einsatz, um die Geschosse abzufangen.

Der israelischen Nachrichtenseite "ynet" zufolge stürzte eine iranische Rakete am Abend auf offenem Gelände ab. Diese Rakete löste demnach keinen Raketenalarm aus. Einwohner hatten zuvor aber eine Warnung vor einem Raketenangriff auf ihre Mobiltelefone bekommen. In diesen Nachrichten, die die iranischen Angriffe ankündigen, werden die Menschen aufgefordert, sich in Schutzräume zu begeben. Meistens gibt es wenige Minuten später dann Raketenalarm./arb/DP/jha