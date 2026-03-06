Jobkiller KI

Oracle plant nach teurem KI-Ausbau Tausende Stellenstreichungen

Mexiko-Stadt, ⁠06. Mrz (Reuters) - Der US-Softwarekonzern und SAP-Konkurrent Oracle plant einem Medienbericht zufolge wegen der hohen Kosten ‌für den Ausbau seiner KI-Rechenzentren die Streichung Tausender Stellen. Der Abbau ⁠solle ⁠Unternehmensbereiche übergreifend erfolgen und könne bereits in diesem Monat beginnen, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung ‌auf Insider. Die Kürzungen ‌seien weitreichender als üblich. Einige beträfen demnach Stellen, deren Bedeutung ⁠nach Einschätzung des Unternehmens wegen des ‌Einsatzes von Künstlicher ⁠Intelligenz (KI) abnehmen werde. Zudem habe Oracle intern angekündigt, viele offene Stellen in seiner ‌Cloud-Sparte zu ⁠überprüfen und damit den ⁠Einstellungsprozess zu verlangsamen. Oracle lehnte eine Stellungnahme ab.

