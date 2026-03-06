EQS-News: LR Health & Beauty SE treibt strategische Neuausrichtung voran

EQS-News: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Anleihe

LR Health & Beauty SE treibt strategische Neuausrichtung voran



06.03.2026

Strategische Initiativen im Jahresverlauf 2026 geben spürbare Impulse für Geschäftsaktivitäten der Partner

Unterstützung dieser Initiativen durch finanzstarke Investoren

Ahlen, 06. März 2026 – Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte, geht bei ihrer finanziellen Neuausrichtung den nächsten Schritt. Dazu hat die Gesellschaft heute weitere Vereinbarungen geschlossen, die es der Gesellschaft ermöglichen, gezielte strategische Maßnahmen für eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung zu implementieren.



Jörg Körfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, erklärt: „Die Zuführung von frischem Kapital bringt die strategische Neuausrichtung weiter voran. In dieser Hinsicht freuen wir uns, finanzstarke Partner an unserer Seite zu haben, die langfristig die finanzielle Stabilität und Investitionsfähigkeit von LR sichern und stärken. Damit schaffen wir die Voraussetzungen, um im Jahr 2026 weitere gezielte strategische Initiativen auf den Weg zu bringen. Im April finden die Business Days mit mehreren tausend Vertriebspartnern statt. Diese Gelegenheit werden wir nutzen, einen vielversprechenden Produktlaunch im Health- und Beauty-Bereich zu präsentieren und das Geschäft mit unseren Partnern weiter voranzutreiben. In diesem Zuge werden wir auch wichtige positive Themen für die Partner-Community wie die laufenden Vertriebswettbewerbe oder das erfolgreiche LR Autokonzept informieren, unter dem Partner künftig in einem eigens für LR bereitgestellten Autohaus die Autoübergabe zelebrieren können.“



Um die Geschäftsprozesse auf künftiges Wachstum auszurichten, setzt LR unter anderem auf Eigenproduktion ausgewählter Produkte und Effizienzsteigerungen durch eine höhere Fertigungstiefe. So wird die Inhouse-Produktion eines attraktiven Top-Seller-Produkts aus dem Portfolio vorbereitet, um von einer besseren Skalierbarkeit und Flexibilität zu profitieren. Das dafür eingeleitete Projekt wird vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BSFZ) im Rahmen einer Forschungszulage unterstützt. Das BSFZ fördert Projekte, die sich durch besondere unternehmerische Innovationskompetenz auszeichnen.





LR Gruppe



Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.



LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.



Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.



Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.





Kontakt: PR Kontakt:



LR Health & Beauty SE

Almut Kellermeyer

Head of Corporate Communication

Kruppstraße 55

59227 Ahlen

Tel.: +49(0)2382 7658-106

E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com

https://ir.lrworld.com/



IR Kontakt:

cometis AG

Thorben Burbach

Unter den Eichen 7 | Gebäude D

65195 Wiesbaden

Tel.: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: LR Health & Beauty SE Kruppstr. 55 59227 Ahlen Deutschland Telefon: +49 238270600 E-Mail: info@lrworld.com Internet: www.lrworld.com ISIN: NO0013149658 WKN: A3H3FM Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Stockholm EQS News ID: 2287402

