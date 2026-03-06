Putin spricht Irans Präsidenten Peseschkian Solidarität aus

MOSKAU (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs hat Kremlchef Wladimir Putin nach Angaben aus Moskau seinem Kollegen in Teheran, Massud Peseschkian, Russlands Solidarität zugesichert. Putin habe bei dem Telefonat "nochmals sein tiefes Beileid ausgesprochen wegen der Ermordung des Obersten Führers der Islamischen Republik, Ajatollah Ali Chamenei, seiner Familienmitglieder und der Vertreter der militärisch-politischen Führung des Landes sowie der vielen Opfer in der Zivilbevölkerung infolge der israelisch-amerikanischen Aggression gegen den Iran", teilte der Pressedienst des Kremls mit.

Putin habe sich für eine schnelle Beendigung der Kampfhandlungen im Nahen Osten ausgesprochen und Peseschkian über seine Telefonate mit den arabischen Staatschefs der Golfregion informiert, heißt es. Peseschkian wiederum habe sich für die russische Solidarität bedankt.

Russland und der Iran haben im vergangenen Jahr eine "strategische Partnerschaft" geschlossen, die auch eine Zusammenarbeit bei Militär und Rüstung vorsieht. Der Vertrag enthält aber keine Verpflichtung zu einem Eingreifen, wenn eins der Länder attackiert wird. Russland greift offiziell nicht in den Konflikt ein. Medienberichten zufolge hat Moskau allerdings Teheran Aufklärungsdaten zu militärischen Zielen zur Verfügung gestellt. Zudem ist Russland ein Waffenlieferant für den Iran. Für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte der Iran zuvor Drohnen und Raketen bereitgestellt./bal/DP/jha