Trading-Chance Platin: Produzenten kaufen selbst!

Platin ist ein faszinierender Rohstoff, der eine Brücke zwischen der Welt der exklusiven Edelmetalle und der unverzichtbaren Industriematerialien schlägt. Als chemisches Element mit der Ordnungszahl 78 zeichnet es sich durch eine silbrig-weiße Farbe, eine extrem hohe Dichte und eine bemerkenswerte Beständigkeit gegen Korrosion aus. Sein Name leitet sich vom spanischen Wort „platina“ („kleines Silber“) ab, was ursprünglich eine eher abwertende Bezeichnung der spanischen Goldwäscher war, die den wahren Wert des Metalls noch nicht erkannt hatten.

Zentrale Merkmale, die Platin als Rohstoff charakterisieren, sind seine physikalische und chemische Exzellenz. Platin gehört zur Gruppe der Übergangsmetalle und ist eines der dichtesten Elemente überhaupt. Es ist äußerst dehnbar und schmiedbar, behält aber auch bei extrem hohen Temperaturen – sein Schmelzpunkt liegt bei etwa 1.768 °C – ein stabiles Verhalten bei. Eine seiner wertvollsten Eigenschaften für die Technik ist seine Inertheit: Es reagiert kaum mit anderen Stoffen und ist resistent gegen die meisten Säuren, mit Ausnahme von heißem Königswasser.

Vielseitige Anwendungsbereiche

Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften findet Platin in vier Hauptsegmenten Verwendung:

In der Automobilindustrie ist Platin ist essenzieller Katalysator zur Abgasreinigung, insbesondere in Dieselmotoren.

Zudem gibt es industrielle Anwendungen: In der chemischen Industrie wird es beispielsweise für katalytische Prozesse genutzt, in der Glasindustrie zur Herstellung von Spezialgläsern (z. B. für LCD-Bildschirme) und in der Medizintechnik für Herzschrittmacher oder Stents.

Wegen seiner Härte, Beständigkeit und seines edlen Glanzes werden rund 30 % des geförderten Platins zu exklusiven Schmuckstücken verarbeitet.

Platin spielt auch eine Schlüsselrolle in der Wasserstoffwirtschaft, sowohl bei der Elektrolyse zur Wasserstoffgewinnung als auch in PEM-Brennstoffzellen für emissionsfreie Antriebe.

Vorkommen und Gewinnung

Platin ist ein extrem seltener Rohstoff; sein Anteil an der Erdkruste ist vergleichbar mit dem von Gold. Der Abbau ist jedoch geografisch stark konzentriert und technisch aufwendig. Über 70 % der weltweiten Primärförderung stammt aus Südafrika (insbesondere aus dem Bushveld-Komplex). Weitere wichtige Förderländer sind Russland, Kanada und Simbabwe. Häufig fällt Platin auch als Nebenprodukt bei der Gewinnung von Nickel oder Kupfer an. Wegen der hohen Kosten und ökologischen Belastung der Primärgewinnung gewinnt das Recycling (z. B. aus alten Abgaskatalysatoren) massiv an Bedeutung.

Wirtschaftliche Bedeutung

Platin gilt als hochvolatiler Rohstoff, dessen Preis stark von der globalen Industriekonjunktur und geopolitischen Entwicklungen abhängt. In den letzten Jahren verzeichnete der Markt teils deutliche Angebotsdefizite. Während Gold oft als „sicherer Hafen“ dient, wird Platin primär als Arbeitstier der Industrie geschätzt, dessen Nachfrage durch die Energiewende und neue Umwelttechnologien langfristig weiter gestützt werden könnte.

Produzenten-Käufe!

Am Terminmarkt treffen im ureigenen Sinne die Produzenten eines Rohstoffs, sowie die verarbeitende Industrie zusammen. Die Börse ist der Mittler zwischen Käufer (verarbeitende Industrie) und Verkäufer (Produzent). Produzenten sind von Natur aus Futures-Verkäufer, was wir auch daran erkennen können, dass deren Netto-Position so gut wie immer negativ ist. Das bedeutet, sie haben mehr Futures ver-, als gekauft. In Situationen, in denen es ein Angebotsdefizit gibt, können die Produzenten teilweise ihren Lieferverpflichtungen nicht nachkommen. Wenn das passiert, müssen sie den Rohstoff (primär über den Terminmarkt) von anderen Adressen einkaufen. Dabei sind sie bereit, nahezu jeden zustande kommenden Preis zu bezahlen.

Während die Netto-Position der Produzenten klassisch sinkt, wenn der Preis steigt und steigt, wenn der Preis sinkt, bewegen sich in besagten Sondersituationen Preis und Netto-Position der Produzenten konform. Wir sprechen dabei auch von einem reinen Käufermarkt, da sich selbst die latenten Futures-Verkäufer vorübergehend auf die Kaufseite geschlagen haben. Und genau diese Situationen bringen die stärksten und hartnäckigsten Trends. Seit Juni vorigen Jahres haben wir überwiegend die Konstellation, wonach die Produzenten in steigende Preise hinein kaufen. Auch jüngst erhöhte sich deren Netto-Position in steigenden Preisen. Solange dieser Modus anhält, muss mit immer wieder steigenden Preisen bei dem in der Autoindustrie verwendeten Edelmetall gerechnet werden.

Fazit

Eine spekulative Chance im Edelmetallbereich, zumal der Trend bereits seit acht Monaten läuft und fortgeschritten ist. Doch wer die Vervielfachungen von Kakao und Orangensaft noch präsent hat, wird nachvollziehen können, dass man gut beraten ist, einen solchen Trend zu handeln, solange die Vorzeichen dafür unverändert positiv sind. Um an einer möglichen Fortsetzung des Bullenmarktes bei Platin partizipieren zu können, haben wir für Sie ein geeignetes Produkt ausgesucht und stellen es Ihnen nachfolgend kurz vor.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Platin

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 1405,211 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 2164 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 2,81. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UG9HDJ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 2500 USD

Unterstützungen: 1000 und 1700 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Platin

Basiswert Platin WKN UG9HDJ ISIN DE000UG9HDJ8 Basispreis 1405,211 USD K.O.-Schwelle 1405,211 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end Emittent UniCredit Hebel 2,81 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

