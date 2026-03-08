EQS-News: Von "Industrial Blue" zu "Caring Pink": Weichai's außergewöhnlich warme menschliche Note

EQS-News: Weichai / Schlagwort(e): ESG/ESG

Von "Industrial Blue" zu "Caring Pink": Weichai's außergewöhnlich warme menschliche Note



08.03.2026 / 07:55 CET/CEST

WEIFANG, China, 8. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Zahlen in einem Jahresabschluss sind oft nicht der einzige Maßstab dafür, ob ein Unternehmen wirklich in die lokale Gemeinschaft integriert ist. Durch eine Reihe praktischer und nachhaltiger Projekte für das Gemeinwohl beweist Weichai seine humanistische Fürsorge, die sich nicht nur auf das Geschäft, sondern auch auf die lokale Gemeinschaft erstreckt.

In Frankreich hat die Weichai-Tochtergesellschaft Baudouin den Monat des Brustkrebses zum Anlass genommen, ihre blauen Motoren rosa zu streichen und eine Spendenkampagne zu starten. Für jeden verkauften rosafarbenen Motor spendet das Unternehmen 500 Euro an das Curie-Institut, eine weltweit anerkannte Krebsforschungsorganisation, um die klinische Forschung und die Entwicklung neuer Therapien für Brustkrebs zu unterstützen. Durch die Verbindung von kalten, industriellen Produkten mit warmer, lebensbejahender Pflege hat Weichai auf pragmatische und doch einzigartige Weise einen Hauch französischer Romantik eingeflößt und seine "Motoren" in "Motoren der Liebe" verwandelt, die Hoffnung und Vitalität schüren.

In Deutschland hat die Weichai-Tochter LHY das Gemeinwohl in ihre tägliche Unternehmenskultur integriert und veranstaltet regelmäßig Wohltätigkeitstombolas und Spendenaktionen, um die Mitarbeiter zur Teilnahme zu ermutigen, wobei alle Erlöse an lokale Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden. Im Jahr 2023 wurden die Mittel zur Unterstützung der Hospizarbeit in Aschaffenburg verwendet, die eine herzliche Begleitung am Lebensende ermöglicht. Im Jahr 2024 verlagert sich der Schwerpunkt auf die psychosozialen Dienste und unterstützt die Telefonseelsorge in der Region Untermain. Mit dieser Wahl des gemeinnützigen Schwerpunkts werden genau die drängendsten Gesundheitsprobleme angesprochen, die die deutsche Gesellschaft derzeit beschäftigen.

Als internationales Unternehmen verfolgt Weichai die Philosophie "Wir sind eins", indem es humanistische Fürsorge in jeden Aspekt seiner globalen Expansion einbezieht und einen positiven Einfluss auf lokale Gemeinschaften ausübt.

