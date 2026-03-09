EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



09.03.2026 / 16:56 CET/CEST

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

9. März 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 2. März 2026 bis einschließlich 6. März 2026 wurden insgesamt 1.543.796 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 03.03.2026 20.719 46,4551 962.503,22 Xetra 03.03.2026 10.892 46,4698 506.149,06 CBOE Europe (CEUX) 03.03.2026 1.593 46,4569 74.005,84 Turquoise Europe (TQEX) 03.03.2026 1.034 46,4593 48.038,92 Aquis Europe (AQEU) 05.03.2026 471.747 46,1534 21.772.727,99 Xetra 05.03.2026 227.199 46,2563 10.509.385,10 CBOE Europe (CEUX) 05.03.2026 26.771 46,3641 1.241.213,32 Turquoise Europe (TQEX) 05.03.2026 55.709 46,0669 2.566.340,93 Aquis Europe (AQEU) 06.03.2026 462.205 46,0828 21.299.700,57 Xetra 06.03.2026 195.579 46,0852 9.013.297,33 CBOE Europe (CEUX) 06.03.2026 22.684 46,0754 1.045.174,37 Turquoise Europe (TQEX) 06.03.2026 47.664 46,0319 2.194.064,48 Aquis Europe (AQEU) Gesamt 1.543.796

46,1412 71.232.601,13



Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

1. Dezember 2025 bis einschließlich 6. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.811.782 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

