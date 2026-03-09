EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

09.03.2026 / 17:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 5.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 2. März 2026 bis einschließlich 6. März 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG insgesamt 210.302 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
02.03.20262.9760,00%76,0340226.277AQEU
02.03.202611.2090,01%76,1395853.448CEUX
02.03.20266.2230,00%76,0021472.961TQEX
02.03.202618.0920,01%76,04991.375.895XETA
03.03.20267.4320,01%73,5557546.666AQEU
03.03.202616.3900,01%73,61371.206.529CEUX
03.03.20266.3140,00%73,7105465.408TQEX
03.03.202629.8640,02%73,60242.198.062XETA
04.03.20265.0430,00%71,0751358.432AQEU
04.03.202612.1180,01%71,3219864.279CEUX
04.03.20268.0690,01%71,3218575.496TQEX
04.03.202624.7700,02%71,25161.764.902XETA
05.03.20261.5750,00%72,1652113.660AQEU
05.03.20265.8340,00%72,0613420.406CEUX
05.03.20262.5640,00%72,0257184.674TQEX
05.03.20269.0270,01%72,0149650.079XETA
06.03.20264.0960,00%71,9522294.716AQEU
06.03.202612.4120,01%72,0063893.742CEUX
06.03.20264.3950,00%72,1245316.987TQEX
06.03.202621.8990,02%72,02821.577.346XETA
Gesamt210.3020,15%73,037615.359.961 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 6. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf828.264 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 09. März 2026

Symrise AG

Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
