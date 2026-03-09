EQS-News: Wer ist der am meisten empfohlene Vermögensverwalter Deutschlands? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) verleiht Fisher Investments GmbH die höchste Auszeichnung

EQS-News: Fisher Investments / Schlagwort(e): Sonstiges

Wer ist der am meisten empfohlene Vermögensverwalter Deutschlands? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) verleiht Fisher Investments GmbH die höchste Auszeichnung



FRANKFURT, Deutschland, 9. März, 2026 /PRNewswire/ -- Wer ist der am meisten empfohlene Vermögensverwalter Deutschlands? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) ist dieser Frage auf den Grund gegangen. Die Fisher Investments GmbH wurde 2025 von der F.A.Z. als meist empfohlener VermögensverwalterDeutschlands ausgezeichnet.

„Diese Anerkennung durch eine der renommiertesten Zeitungen Deutschlands, die F.A.Z., spiegelt das in uns gesetzte Vertrauen und die Zuversicht unserer Kunden wider", so Damian Ornani, CEO des Mutterkonzerns von Fisher Investments GmbH in den USA. „Für uns ist es ein Privileg, diese Anerkennung für unser anhaltendes Bestreben zu erhalten, herausragenden Service zu bieten und die Interessen unserer Kunden immer in den Mittelpunkt zu stellen."

Um die Gewinner dieser Auszeichnung zu ermitteln, hat die F.A.Z. über einen Zeitraum von zwei Jahren ausführliche Analysen durchgeführt. Die Bewertungen beruhten auf strengen Kriterien wie Produkt- und Dienstleistungsqualität, Kundenzufriedenheit, Qualität der Empfehlungen und Kundenservice-Standards.

Jens Wolf, Managing Director der Fisher Investments GmbH, fügte hinzu: „Wir sind geehrt, diese Auszeichnung erhalten zu haben, denn sie bringt unsere Hingabe zum Ausdruck, unseren Kunden zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Diese Anerkennung ist der Beweis für die Bemühungen und die Expertise unseres Teams, das jeden Tag danach strebt, individualisierte Lösungen und erstklassigen Service zu bieten."

Über Fisher Investments

Fisher Asset Management, LLC, und seine verbundenen Unternehmen verwalten über EUR 329 Mrd. in den drei Hauptgeschäftsbereichen institutionelle Investoren, US-Privatanleger und internationale Privatanleger (Stand: 31.12.2025). Gründer und Executive Chairman Ken Fisher war für 32,5 Jahre bis 2017 Autor der Kolumne „Portfolio Strategy", die im Forbes Magazine erschien, was ihn zum längsten ununterbrochen für das Magazin tätigen Kolumnisten in dessen Geschichte macht. Er schreibt nun monatliche Kolumnen, die in 27 großen Medienorganen weltweit in der jeweiligen Landessprache erscheinen. Sie erstrecken sich über mehr Länder und Sprachen und haben eine größere Reichweite als die jedes anderen unabhängigen (nicht bei einer Mediengruppe publizierenden) Kolumnisten, gleich welcher Art. Für die DACH-Region schreibt er monatliche Kolumnen, die in Focus Money (Deutschland), Handelszeitung (Schweiz) und Trend (Österreich) erscheinen. Ken Fisher wird regelmäßig von großen TV-Nachrichtensendern wie ntv, Fox Business and News sowie CNN International eingeladen. Er hat 11 Bücher (darunter vier New York Times-Bestseller) über Investieren und Finanzen geschrieben.

Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Renditen. Investitionen in Wertpapiere beinhalten immer das Risiko eines Wertverlustes bis hin zum Totalverlust. Seit über 25 Jahren hilft Fisher Investments seinen Kunden, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Wir freuen uns über die Gelegenheit, mehr über Ihre Situation zu erfahren und gemeinsam herauszufinden, ob wir zu Ihnen passen könnten. Die Fisher Investments GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes und beaufsichtigtes Wertpapierinstitut. Sie verfügt über die Erlaubnis, Wertpapierdienstleistungen mit dem Kerngeschäftsfeld der Finanzportfolioverwaltung in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erbringen. Gebundene Vermittler, welche der Fisher Investments GmbH Kunden mit Wohnsitz Schweiz vermitteln, werden von der Fisher Investments Schweiz GmbH überwacht. Die Fisher Investments GmbH hat die fortlaufenden Entscheidungen zur Anlagestrategie auf ihre Muttergesellschaft, Fisher Asset Management, LLC, ausgelagert, die ihren Sitz in den USA hat und von der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) beaufsichtigt wird. Die Fisher Investments GmbH, Fisher Asset Management, LLC, sowie weitere Unternehmen der Gruppe erbringen ihre Wertpapierdienstleistungen unter der Bezeichnung „Fisher Investments".

Weitere Informationen über Fisher Investments GmbH erhalten Sie unter: https://www.fisherinvestments.com/de-de

