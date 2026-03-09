NIO vor entscheidenden Quartalszahlen: Schafft der Elektroautohersteller endlich den Durchbruch?









Der chinesische Elektroautohersteller NIO Inc. steht vor einem wichtigen Moment: Am 10. März 2026 veröffentlicht das Unternehmen seine Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025. Anleger hoffen dabei auf einen möglichen Wendepunkt in der Unternehmensgeschichte. Nach starken Auslieferungszahlen, steigenden Umsätzen und Fortschritten bei der Kostenkontrolle wächst die Erwartung, dass NIO erstmals einen operativen Gewinn erzielen könnte. Entsprechend hoch ist die Spannung vor den Zahlen, die als wichtiger Gradmesser für Margenentwicklung, Nachfrage und die Strategie rund um neue Modelle und Submarken gelten.





Bereits im dritten Quartal 2025 zeigte sich eine operative Verbesserung, während die Fahrzeugauslieferungen im vierten Quartal mit über 124.000 Einheiten einen neuen Rekord erreichten. Getrieben wurde das Wachstum unter anderem von Modellen wie ET5 und ES6 sowie den neuen Marken Onvo und Firefly. Analysten erwarten für das Schlussquartal einen Umsatz von rund 32,8 Milliarden CNY und möglicherweise sogar einen ersten operativen Gewinn. Ob sich diese Erwartungen erfüllen und wie der Ausblick für 2026 ausfällt, dürfte entscheidend dafür sein, ob die NIO-Aktie tatsächlich den lange erwarteten Durchbruch schafft.









