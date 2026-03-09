Trading-Chance Microsoft: Eine der weltbesten Aktien

Nicht nur ein Software-Riese

Microsoft ist im Jahr 2026 mehr als nur ein Softwarekonzern; das Unternehmen hat sich zum zentralen Infrastruktur-Rückgrat der globalen KI-Revolution gewandelt. Die aktuelle Marktstellung und Geschäftsentwicklung lassen sich als eine Phase des "erwachsen gewordenen KI-Hypes" beschreiben, in der aus Experimenten echte Umsätze geworden sind.

Marktstellung: Der unangefochtene "B2B-Gigant"

Microsoft hält 2026 eine dominante Position in drei strategischen Kernbereichen:

Cloud-Infrastruktur (Azure): Mit einem Marktanteil von rund 25 % ist Azure der weltweit zweitgrößte Cloud-Anbieter hinter AWS (ca. 31 %). Azure ist das profitabelste Wachstumssegment und profitiert massiv davon, dass Unternehmen ihre KI-Modelle (wie GPT-4o und Nachfolger) direkt in der Azure-Umgebung hosten.

Produktivität (Microsoft 365): Durch die tiefe Integration von Microsoft 365 Copilot hat das Unternehmen die Art und Weise, wie in Büros gearbeitet wird, standardisiert. Mit etwa 15 Millionen zahlenden Copilot-Nutzern im Januar 2026 hat Microsoft bewiesen, dass Kunden bereit sind, für KI-Assistenten deutliche Aufschläge zu zahlen.

Betriebssysteme: Windows 11 hat im Februar 2026 einen Marktanteil von fast 73 % erreicht, da der Support für Windows 10 ausgelaufen ist und Unternehmen ihre Hardware für KI-Anwendungen ("AI PCs") modernisiert haben.

Geschäftsentwicklung und Finanzen

Die jüngsten Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 (Stichtag 31.12.2025) unterstreichen die enorme Skalierbarkeit des Geschäftsmodells: Microsoft meldete einen Quartalsumsatz von 81,3 Milliarden US-Dollar (+17 % im Jahresvergleich). Der Umsatz der Microsoft Cloud überstieg erstmals die 50-Milliarden-Marke in einem einzigen Quartal. Investitionsstrategie: Um die Nachfrage nach KI zu bedienen, investiert Microsoft massiv. Die Investitionsausgaben (CapEx) stiegen auf über 37 Milliarden US-Dollar pro Quartal, was kurzfristig die Margen unter Druck setzt, aber die langfristige Dominanz absichern soll.

Die Aktie (MSFT): Zwischen Rekorden und Volatilität

Nach einem starken Lauf in den Vorjahren zeigt sich die Aktie im ersten Quartal 2026 volatiler.

Anfang März 2026 notierte die Aktie im Bereich von 350 € bis 400 € (ca. 400 $), nachdem sie zu Jahresbeginn leichte Korrekturen von bis zu 18 % hinnehmen musste. Analysten sehen ein mittleres Kursziel von über 600 $, sofern das Cloud-Wachstum und die Monetarisierung von KI-Agenten die hohen Infrastrukturkosten rechtfertigen. Microsoft bleibt ein zuverlässiger Dividendenzahler und kaufte im letzten Quartal Aktien im Wert von über 12 Milliarden Dollar zurück.

Konkurrenz und Herausforderungen

Microsoft kämpft an mehreren Fronten gleichzeitig:

1. Cloud-Krieg: Amazon (AWS) bleibt der größte Rivale bei der Infrastruktur, während Google Cloud mit seinen Gemini-Modellen und starker Daten-Integration (Workspace) Boden gutmacht.

2. KI-Wettlauf: Start-ups wie OpenAI (trotz enger Partnerschaft) und Anthropic (mit Claude) konkurrieren um die besten KI-Tools für Entwickler und Endnutzer.

3. Regulierung: In der EU steht Microsoft unter Beobachtung, da Regulierungsbehörden die enge Kopplung von KI-Diensten an Office-Produkte kritisch prüfen.

Fazit: Microsoft ist 2026 die sicherste Wette auf die KI-Transformation der Weltwirtschaft, kämpft aber mit den enormen Kosten für den Bau der nötigen Rechenzentren. Die Aktie bleibt ein Kerninvestment für viele Portfolios, reagiert jedoch sensibel auf Nachrichten zur Gewinnmarge im Cloud-Sektor.

Pullback als Chance für den Einstieg

Ein Chartbild, an dem die Aktionäre des Unternehmens wahrhaft ihre Freude haben! Die seltenen Rücksetzer, die der Aktienkurs in den letzten 20 Jahren hinlegte, boten stets ausgezeichnete Kaufgelegenheiten vor der nächsten riesigen Kaufwelle. Dabei testet die Aktie gerne alte Hochs von oben in Form eines sogenannten Pullbacks.

Just haben wir einen solchen Rücksetzer an das alte Ausbruchs-Niveau bei 385 Dollar. Von hier aus sehen wir das Kursgeschehen in Richtung 580-600 Dollar tendierend mit Blick auf die nächsten sechs bis 18 Monate. Eine Top-Chance in einer Top-Aktie, die unkaputtbar erscheint.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Microsoft zu kaufen mag nicht besonders kreativ erscheinen, doch um Kreativität geht es nicht, sondern darum, Profite mit seinen Engagements machen zu können. Und dafür ist es eines der erfolgreichsten Konzepte auf die Big Player und Marktführer in den jeweiligen Segmenten zu setzen. Microsoft dominiert in diversen Bereichen, nicht zuletzt auch im KI-Bereich. Technisch sehen wir einen einwandfreien Pullback, der für einen Einstieg genutzt werden kann. Normalerweise kommt man in Trendaktien dieser Kategorie nur schwer rein, da sie selten korrigieren. Wir haben ein passendes Produkt für Sie ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten. Damit können Sie an einer möglichen positiven Entwicklung der Aktie in der Zukunft angemessen partizipieren.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Microsoft

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 283,553 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 406 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 3,28. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet HC3735.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 550 USD

Unterstützungen: 385 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Microsoft

Basiswert Microsoft WKN HC3735 ISIN DE000HC37356 Basispreis 283,553 USD K.O.-Schwelle 283,553 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit Open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 3,28 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.