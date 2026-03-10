EQS-DD: Beiersdorf Aktiengesellschaft: BBG Holding GmbH & Co. KG, Interessewahrende Order über den Kauf von 241.993 Aktien; Kauf erfolgte im Zeitraum vom 6. März 2026 bis zum 9. März 2026
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.03.2026 / 21:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
a) Name
|Name und Rechtsform:
|BBG Holding GmbH & Co. KG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Wolfgang
|Nachname(n):
|Herz
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Beiersdorf Aktiengesellschaft
b) LEI
|L47NHHI0Z9X22DV46U41
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005200000
b) Art des Geschäfts
|Interessewahrende Order über den Kauf von 241.993 Aktien; Kauf erfolgte im Zeitraum vom 6. März 2026 bis zum 9. März 2026
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|82,647 EUR
|19.999.989,74 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|82,647 EUR
|19.999.989,74 EUR
e) Datum des Geschäfts
|06.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Beiersdorf Aktiengesellschaft
|Beiersdorfstraße 1 - 9
|22529 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.Beiersdorf.com
