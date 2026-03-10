Israels Präsident verteidigt Angriffe auf iranische Ölfelder

BERLIN (dpa-AFX) - Israels Staatspräsident Izchak Herzog verteidigt die umstrittenen Angriffe auf Öldepots in der iranischen Hauptstadt Teheran. Es handele sich um Öl, das vom Militär gelagert werde und um Öl, das die iranische Regierung nutze, um damit auch seine Terror-Operationen zu finanzieren, sagte Herzog der "Bild". "Es wird der Kriegsmaschinerie entzogen, weil sie es zur Finanzierung und, sagen wir, zum Schmieren ihrer eigenen Kriegsmaschinerie verwenden."

Am Wochenende hatte Israels Luftwaffe Öldepots in Teheran bombardiert und in Flammen gesetzt. Experten hatten vor massiven auch langfristigen Umweltschäden gewarnt. Die Weltgesundheitsorganisation warnte vor der Gefahr einer Kontamination von Lebensmitteln, Wasser und Luft.

Herzog sagte, dass es höchste Zeit gewesen sei für den israelisch-amerikanischen Militäreinsatz im Iran, der vor anderthalb Wochen begann. "Wenn wir gewartet hätten, wären wir fast an einen Punkt gekommen, an dem es vielleicht irreversibel gewesen wäre."

Einen konkreten Zeitplan für den Krieg nannte Herzog aber nicht: "Die Iraner sind diejenigen, die überall in der Region und in der Welt Chaos und Terror verbreiten. Ich denke also, wenn wir alles nur an einem Tachometer messen, kommen wir nicht weiter. Wir müssen tief durchatmen und zum Endergebnis gelangen." Wenn die iranische Bedrohung eliminiert sei, sei dies wie Sauerstoff für Israel: "Wir können ermöglichen, dass das gesamte System in der Region plötzlich wieder atmen und sich weiterentwickeln kann. Das ist fantastisch."

Herzog: "Vielleicht das letzte Kapitel des Kriegs"

Er sagte weiter, er erwarte, der Krieg werde "die gesamte Konfiguration des Nahen Ostens" verändern. "Es ist ein zusammenhängender Krieg. Er begann am 7. Oktober (2023), und meiner Meinung nach erreichen wir vielleicht das letzte Kapitel des Kriegs", sagte Herzog. Der Einsatz gegen den Iran sei "eine Lektion für die Welt". Grausamkeit müsse man mit viel Anstrengung und Stärke begegnen.

Herzog lobte Bundeskanzler Merz "für seine sehr starken und klaren Worte an der Seite Israels". Merz stehe "auch an der Seite Amerikas und der gesamten Koalition, die jetzt im Nahen Osten gegen den Iran kämpft"./hme/DP/mis