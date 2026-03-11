TKB-Geschäftsbericht 2025 erschienen

Medienmitteilung vom 11. März 2026

Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) hat ihren Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht. Neben Jahresrückblick und Jahresrechnung umfasst die Publikation Informationen zur Unternehmensführung (Corporate Governance) sowie die nichtfinanzielle Berichterstattung. Zu dieser zählt der Klimabericht der Bank.

Verabschiedung im Grossen Rat Die Verabschiedung des Geschäftsberichts obliegt dem Thurgauer Grossen Rat, der voraussichtlich Ende April 2026 darüber befindet. Dann wird auch die Gewinnverwendung definitiv sein. Aufgrund des guten Geschäftsergebnisses der Bank kann die Gewinnablieferung an die Eigentümer erneut erhöht werden. Pro Partizipationsschein beträgt die Dividende 3,60 Franken (+ 20 Rappen). Auch der Kanton erhält wiederum eine höhere Ausschüttung als im Vorjahr.

Online verfügbar Der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht der TKB erscheint online und ist untergb.tkb.ch einsehbar. Zusätzlich publiziert die TKB einen GRI-Fachbericht, der die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für Fachleute beleuchtet. Auch diesen gibt es auf der Website der TKB.

Kontakt für die Redaktion Cornelia Trefzer, Direktwahl 071/626 69 64, cornelia.trefzer@tkb.chmedien@tkb.ch

Kurzporträt der Thurgauer Kantonalbank

