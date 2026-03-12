EQS-News: MINISFORUMs N5 MAX markiert Durchbruch in der NAS-Industrie mit integrierter OpenClaw im lokalen Computing

EQS-News: MINISFORUM / Schlagwort(e): Produkteinführung

Null Token-Gebühren und mehr Sicherheit!

HONGKONG, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Das bald erscheinende AI NAS N5 MAX von MINISFORUM läuft nachweislich erfolgreich mit dem integrierten OpenClaw in lokalen AI LLMs. Ausgestattet mit AMD Ryzen™ AI Max+ 395 entfaltet das selbstentwickelte MinisCloud OS die volle Leistung des integrierten KI-NAS und erfüllt so unterschiedlichste Nutzerbedürfnisse bei der lokalen Datenverarbeitung.

Mit mehr Sicherheit im Umgang mit persönlichen Daten auf einer privaten Plattform ist N5 MAX das erste KI-NAS der Welt, das OpenClaw mit lokalem Computing integriert – eine Revolution in der Branche.

Selbstverwaltete Datenverarbeitung, KI unter eigener Kontrolle – Mehr Datenschutz und Sicherheit

OpenClaw mit lokalen KI-LLMs: Vorintegrierte One-Click-Bereitstellungstools ermöglichen volle OpenClaw-Funktionalität auf lokalen Plattformen.

Ideal für unternehmenskritische Aufgaben mit sensiblen Daten: Alle Datenverarbeitungen und Interaktionen werden lokal in einer geschlossenen Umgebung durchgeführt, was einen 100%igen Datenschutz garantiert.

Leistung mit niedriger Latenz: stabile Ausführung auf dem Edge KI-System.

Anwendbare Szenarien:

KI-unterstützte semantische Fotosuche: passende Fotos mit Hilfe natürlicher Sprache finden (z. B. „meine Reise nach Colorado letzten Sommer").

Intelligente Bearbeitung mit KI: schneidet Material automatisch zu und fügt es mit den von Ihnen gewünschten Effekten zusammen.

KI-Agent: lokal ausgeführtes OpenClaw kann auch E-Mails, Dokumentenprüfung, Codierung, Veröffentlichungen in sozialen Medien, Berichterstellung und persönliche Aufgaben wie Reisebuchungen, Restaurantbesuche und Einkäufe automatisieren.

Informationen zu MINISFORUM

MINISFORUM wurde 2018 gegründet und hat sich dem Motto „Technologie in den Alltag bringen" verschrieben. Die Marke wendet ihre KI-Forschung auf die Entwicklung, Produktion und Herstellung von PCs an und bietet leistungsstarke Computerlösungen wie KI-Mini-Workstations, KI-NAS, KI-Mini-PCs, AtomMan KI-Mini-Gaming-PCs und Zubehör. Heute hat MINISFORUM weltweit mehr als vier Millionen Nutzerinnen und Nutzer und ist in fast 100 Ländern vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.minisforum.com/

