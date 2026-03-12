Übernahme von Allfunds

Deutsche Börse kommt größtem Zukauf ihrer Geschichte näher

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Westlight/Shutterstock.com

Die Deutsche Börse kommt bei der geplanten größten Übernahme ihrer Geschichte voran. Die Aktionäre der spanisch-britischen Fondsplattform Allfunds haben der rund 5,3 Milliarden Euro schweren Offerte des Frankfurter Dax-Konzerns zu fast 100 Prozent zugestimmt, wie die Deutsche Börse mitteilte. Damit die Übernahme zustande kommen kann, war in einem gerichtlichen Verfahren eine Zustimmung von 75 Prozent nötig.

Allfunds mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,7 Billionen Euro Ende 2025 bietet Fondsmanagern und -Vertrieben Systeme für den Handel und die Ausführung an. Hinzu kommen Instrumente für die Datenanalyse und Compliance-Dienstleistungen.

Die beiden Großaktionäre von Allfunds, der Finanzinvestor Hellman & Friedman und die französische Bank BNP Paribas , hatten sich schon im Januar bereit erklärt, ihre Anteile an die Deutschen Börse zu verkaufen.

Abschluss der Übernahme 2027 erwartet

Allerdings sind die Hürden für den Deal hoch: So stehen noch Genehmigungen von Behörden aus, insbesondere der Wettbewerbshüter bei der EU-Kommission. Der Vollzug der Übernahme wird erst 2027 erwartet.

Börsenchef Stephan Leithner will mit dem Zukauf von Allfunds das Fondsgeschäft des Konzerns erweitern und einen "europäischen Investmentfonds-Champion" schaffen. Es wäre die größte Übernahme in der Geschichte des Unternehmens noch vor dem Kauf des dänischen Softwareanbieters Simcorp für 3,9 Milliarden Euro 2023.

Die Deutsche Börse setzt seit Jahren auf Übernahmen, um unabhängiger von Börsenschwankungen zu werden. Erst Mitte Februar verkündete Deutschlands größter Börsenbetreiber, dass er den Daten- und Indexanbieter ISS Stoxx für 1,1 Milliarden Euro komplett übernimmt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Börse
Deutsche Börse ADR
D
DAX
BNP Paribas

Das könnte dich auch interessieren

Blick auf Brasilien
K+S geht tendenziell positiv ins Jahr 2026heute, 07:05 Uhr · dpa-AFX
K+S geht tendenziell positiv ins Jahr 2026
dailyUS: NASDAQ - Stagnation unter den Widerständen
g​n​u​b​r​e​W
heute, 15:20 Uhr · BNP Paribas S.A.
dailyUS: NASDAQ - Stagnation unter den Widerständen
Aktien Frankfurt
Dax trotz hoher Ölpreise nur knapp im Minusheute, 14:49 Uhr · dpa-AFX
Dax trotz hoher Ölpreise nur knapp im Minus
dailyUS: NASDAQ - Im Seitwärtskanal nach oben
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 15:20 Uhr · BNP Paribas S.A.
dailyUS: NASDAQ - Im Seitwärtskanal nach oben
dailyUS: NASDAQ - Bullen mit besseren Karten
g​n​u​b​r​e​W
10. März · BNP Paribas S.A.
dailyUS: NASDAQ - Bullen mit besseren Karten
Weitere Artikel