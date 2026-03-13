Nemetschek will höhere Dividende zahlen

(dpa-AFX) - Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek will nach einem Gewinnanstieg im vergangenen Jahr mehr Dividende zahlen. Die Ausschüttung für 2025 soll um fast ein Viertel auf 0,68 Euro je Aktie steigen, wie das MDax-Unternehmen am Freitag in München mitteilte.

Ein Jahr zuvor gab es 55 Cent. Nemetschek hatte Ende Januar vorläufige Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg um knapp 20 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um gut 23 Prozent auf 371 Millionen Euro.

Detaillierte Zahlen gibt es kommende Woche Donnerstag am 19. März./men/stk