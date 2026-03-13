BYD überholt

VW erobert Marktführerschaft in China zurück

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
E-Mobilität
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(Reuters) - Volkswagen hat in den ersten beiden Monaten 2026 die Marktführerschaft auf dem weltgrößten Automarkt ‌in China zurückerobert. VW löste den E-Auto-Hersteller BYD ab, dem sinkende Subventionen ⁠für ⁠umweltfreundlichere Autos zu schaffen machen. Auch die chinesische Volvo-Mutter Geely und der japanische Weltmarktführer Toyota liegen in China inzwischen ‌vor BYD.

Nach Daten des ‌chinesischen Pkw-Verbandes hielten die chinesischen Joint Ventures von VW mit ⁠FAW und SAIC zusammen einen Marktanteil ‌von 13,9 Prozent, ⁠gefolgt von Geely mit 13,8 Prozent und den Joint Ventures von Toyota mit GAC ‌und FAW ⁠mit insgesamt 7,8 ⁠Prozent. Erst danach kommt mit 7,1 Prozent BYD.

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