Wochenrückblick – Die Wirtschaft im Sog geopolitischer Spannungen

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Die Handelswoche war geprägt von massiven Ausschlägen: Während der Nahost-Konflikt die Ölpreise zeitweise über die 100-Dollar-Marke trieb und energieintensive Branchen schwächte, blieben die Zahlen von großen Automobilkonzernen wie Porsche, BMW und VW nüchtern. Auf der anderen Seite sorgten eine starke Bilanz von Zalando und Zuwächse bei Energieversorgern für wichtige Gegenimpulse.





Globaler Aktienmarkt – DAX® unter Druck



Die Woche startete mit einem Paukenschlag: Nach einem nervösen Wochenauftakt am Montag bei ca. 23.400 Punkten kletterte der DAX® am Dienstag zeitweise wieder über die 24.000 Punkte-Marke. Zur Wochenmitte setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein, die den Index am Mittwoch auf 23.600 Punkte drückten, wo er sich bis Freitagnachmittag weiter einpendelte. Damit notierte der DAX® aber weiterhin unter den Höchstständen der Vorwochen.

Die US-Indizes zeigten sich ebenfalls volatil. Der Dow Jones Industrial Average® markierte zum Wochenauftakt ein Wochentief von ca. 46.640 Punkten und kämpfte sich zur Wochenmitte auf über 48.200 Punkten, während der Nasdaq-100® zeitweise die 25.000er-Marke überschreiten konnte. Bis zum Freitagnachmittag ließen die Indizes allerdings wieder nach und befanden sich zuletzt knapp über Eröffnungskurs der Woche.



