Voestalpine erhält Bahn-Aufträge über 500 Millionen Euro
Der österreichische Stahlkonzern Voestalpine hat Großaufträge der Deutschen Bahn (DB) und der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro erhalten. Das Unternehmen werde Schienen, Weichen und Signaltechnik liefern, teilte der Konzern am Montag mit. Die Produkte sollen bei der DB unter anderem beim Umbau des Frankfurter Hauptbahnhofs und bei der Erneuerung der Strecke Hamburg-Berlin zum Einsatz kommen.
Mit den SBB schloss Voestalpine zudem einen Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von bis zu 20 Jahren zur Digitalisierung des Streckennetzes ab. Konzernchef Herbert Eibensteiner erklärte, die Aufträge bewiesen das Wachstumspotenzial des Geschäftsbereichs Railway Systems in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld.