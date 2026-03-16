Voestalpine erhält Bahn-Aufträge über 500 Millionen Euro

Der österreichische Stahlkonzern Voestalpine hat Großaufträge der Deutschen Bahn (DB) und der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) ‌mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro erhalten. Das Unternehmen ⁠werde ⁠Schienen, Weichen und Signaltechnik liefern, teilte der Konzern am Montag mit. Die Produkte sollen bei der DB unter anderem ‌beim Umbau des ‌Frankfurter Hauptbahnhofs und bei der Erneuerung der Strecke Hamburg-Berlin zum ⁠Einsatz kommen.

Mit den SBB schloss Voestalpine ‌zudem einen ⁠Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von bis zu 20 Jahren zur Digitalisierung des Streckennetzes ab. ‌Konzernchef Herbert ⁠Eibensteiner erklärte, die ⁠Aufträge bewiesen das Wachstumspotenzial des Geschäftsbereichs Railway Systems in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld.