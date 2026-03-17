Pressestimme: 'Die Glocke' zu Zusammenarbeit EVP/AfD
dpa-AFX · Uhr
OELDE (dpa-AFX) - Die "Die Glocke" zur Zusammenarbeit EVP/AfD:
"Ja, die Union in Person von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche kann zurecht darauf verweisen, dass deutsche Grünen-Abgeordnete wie Vertreter rechter Parteien dafür stimmten, das Mercosur-Abkommen überprüfen zu lassen. Doch zum einen macht das das mutmaßliche Fehlverhalten der eigenen Leute nicht besser. Zum anderen hat es eine andere Qualität, ob "nur" das Abstimmungsverhalten gleich ist - oder ob gemeinsam an einem Gesetzentwurf gearbeitet wird. Und das auch noch, wie ein Chateintrag nahelegt, auf "hervorragende" Weise."/yyzz/DP/men
Das könnte dich auch interessieren
Mögliche ÜbernahmeUnicredit bietet für Commerzbank: "An der Zeit zu reden"gestern, 10:50 Uhr · dpa-AFX
Angebot der UnicreditZEW-Präsident: Politik sollte Commerzbank-Übernahme nicht behinderngestern, 08:38 Uhr · Reuters
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.03.2026Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibe15. März · onvista