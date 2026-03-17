Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zum Iran-Krieg
dpa-AFX · Uhr
STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zum Iran-Krieg:
"Ob Industrie, Handwerk oder Privathaushalt - wir bezahlen den Angriff auf Iran ganz persönlich und wir bekommen dafür: nichts. Stattdessen die Drohung, dass die Nato vielleicht bald Geschichte ist. Jetzt verpulvern die USA unter Donald Trump ihr Waffenarsenal und Unsummen von Geld und keiner weiß, warum. Israels Premier Netanjahu darf aber endlich seinen Erzfeind ausschalten und im Schatten dieses Krieges rauben israelische Siedler Land, das ihnen nicht gehört."/yyzz/DP/men
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