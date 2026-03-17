Qualcomm schüttet zusätzliche Milliarden aus

Der Chipkonzern Qualcomm nutzt den Kursrutsch der vergangenen Wochen für weitere Aktienrückkäufe. Das Unternehmen kündigte am Dienstag an, eigene ‌Anteilsscheine im Volumen von bis zu 20 Milliarden Dollar einsammeln zu wollen. Dieser ⁠Betrag komme ⁠zu dem bereits bekannten 2,1 Milliarden Dollar schweren Programm Rückkauf hinzu. Dies entspricht in etwa einem Sechstel der aktuellen Marktkapitalisierung. Qualcomm stellte gleichzeitig eine Anhebung ‌der Dividende um drei Prozent ‌auf 0,92 Dollar je Aktie in Aussicht.

Die Titel des US-Konzerns stiegen daraufhin an der ⁠Wall Street um bis zu 3,6 Prozent. ‌Damit notierten sie ⁠aber immer noch mehr als 20 Prozent unter dem Niveau vom Jahreswechsel.

Qualcomm gehört zu den weltweit größten Anbietern ‌von Smartphone-Halbleitern. Experten ⁠rechnen bei diesen Produkten ⁠mit einem Absatzrückgang im laufenden Jahr. Lieferengpässe bei Speicherchips treiben die Preise für Handys in die Höhe. Daher schieben viele Verbraucher Neuanschaffungen auf.